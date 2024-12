novice

Za avtocestne vinjete vsaj dva ponudnika računata več

10.12.2024 | 13:10 | M. K.

Slovenija premore malo več kot 600 kilometrov cest, na katerih moramo imeti ustrezno vinjeto. Sicer so dobrodošle, ne moremo si več predstavljati prometa prek klasičnih cestninskih postaj, a tudi vinjete postajajo vse dražje. Najhuje pa je, da lahko kje naletite tudi na precej višjo ceno kot drugod. Na Svet24 so našli vsaj dva ponudnika, ki zaračunavata več.

Nekoč smo jih lepili, z uvedbo e-vinjete pa so se pojavili različni vzporedni ponudniki. (Foto: Leo Caharija)

Vinjete žal niso poceni. Letna vinjeta za osebna vozila razreda 2A bo leta 2025 ohranila ceno 117,50 evra, mesečna bo 32 evrov in tedenska 16 evrov.

Za letno vinjeto za cestninski razred 2B (dvosledna vozila z višino nad prvo osjo 1,3 metra ali več), kamor spada večina kombiniranih in lahkih dostavnih vozil, bo tudi naslednje leto treba odšteti 235 evrov, za mesečno 64,10 evra in za tedensko 32 evrov. Letna vinjeta za motorje razreda 1 ohranja ceno 58,70 evra, polletna bo dobrih 32 evrov, tedenska pa osem evrov.

Vsaj dva, ki skubita

Cene torej niso nove, vendar na voznike, ki niso najbolj vajeni nakupov, prežijo druge pasti. A to pot ne s strani države ali Darsa, temveč s strani ponudnika Global Vignettes.

Ponudnik vinjet po zasoljenih cenah

Ta namreč na spletni strani evignetteslovenia.si ponuja »uradne e-vinjete«, ki so precej dražje od tistih v ponudbi Darsa. Za primerjavo: medtem ko naj bi bila cena letne vinjete omenjenih 117,50 evra, stane na tej spletni strani 133,89 evra. Za tuje turiste, ki večinoma le potujejo skozi našo državo in so velikokrat tudi največje »žrtve« teh ponudnikov, pa staneta tedenska vinjeta kar 24,90 (namesto Darsovih 16 evrov) ter mesečna 40,90 evra (namesto 32 evrov).

Zatorej previdno, kje kupujete, saj teh ponudnikov očitno ne manjka. Na Svet24 so našli še enega na strani si-vignette.com, ponudnika Vintrica. Tudi tu so cene nekaj višje kot Darsove; sicer ne toliko kot pri prejšnjem ponudniku, pa vendarle. Pri Vintrici stane letna vinjeta za osebni avtomobil 121,99 evra, mesečna 33,99 in tedenska 16,99 evra.

Malo manj drago, pa vendar dražje kot na Darsu

Za več informacij so vprašali tudi na Darsu, »vzporedni« ponudniki pa dobro skrivajo svoje podatke, boste še izvedeli na Svet 24, pa tudi, da so glavni prekrškarji, ki se pri nas vozijo brez vinjet, tujci.

Več torej na Svet24.

