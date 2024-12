dolenjska

FOTO: 20 let Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice

10.12.2024 | 12:30 | P. P.

Dolenjske Toplice - Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je v nedeljo praznovalo 20. rojstni dan. Dogodek je potekal pred polno dvorano KKC Dolenjske Toplice.

Metka Zupančič se je ob robu slovenosti ukvarjala tudi z mediji.

Med kulturnim programom so nastopile ljudske pevke Rožce in folklorna skupina Izvir DPŽ Dolenjske Toplice, Maja Bevc, folklorna skupina Brbučki OŠ Vavta vas, MePZ KUD Dolenjske Toplice, KUD Vesel teater s skečem štrudl, učenci OŠ Dolenjske Toplice in pevska skupina Klasek iz Izlak s citrami in s harmoniko. Večer je zelo kakovostno moderiral dr. Tomaž Simetinger, do nedavnega pomočnik direktorja JSKD sedaj pa profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Slavnostni govornik je bil župan Franc Vovk, zbrane pa so nagovorili Tatjana Kmetič Škof in Cvetka Lavrič iz KGZS Novo mesto, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in cvičkova princesa Blažka Ilovar. Čestitke so predale tudi predstavniki sorodnih društev.

Vse zbrane je v imenu društva pozdravila predsednica Metka Zupančič, ki je bila vesela tako lepega obiska. Še posebej je pozdravila in se zahvalila za delo vsem članicam in članom društva ter izpostavila vse dosedanje predsednice: »Naša društvena pot se je začela v Novem mestu, kot Aktiv kmečkih žena Društva kmečkih žena Novo mesto. Porodila se je želja, da bi imeli društvo v domačem kraju. Uspelo je in ustanovili smo dpž. Veliko zaslug za uspešno delo Topličank, ki jih je bilo takrat izmed sekcij najbolj številčno, ima zagotovo Cilka Pršina, ki je veliko vlogo odigrala tudi pri osamosvojitvi društva. Novembra 2004 so imeli uvodni sestanek v gasilskem domu, takrat je Pršinova pripravila tudi statut in začele so pisati zgodovino svojega društva. Vodenje je prevzela Angelca Matkovič, ki je bila predsednica dva mandata, marca 2013 je vajeti prevzela Marija Šuštaršič tudi dva mandata, Dve leti je vodila društvo Sabina Vrtar nato sem vodenje prevzela jaz - Marjetka Zupančič.«

Metka je še povedala, da »naše delovanje v peki, pripravi jedi, druženju, izobraževanju, kulturi, lepo zaokrožita sekciji društva Ljudske pevke Rožce in Folklorna skupina Izvir DPŽ, ki sta bili osnovani kmalu po ustanovitvi, za potrebe popestritve dejavnosti in ohranjanju ljudskega izročila.«

Članice in člani so še posebej ponosni in se z veseljem spominjajo leta 2009, ko so pod vodstvom predane predsednice Angelce Matkovič prejeli najvišje priznanje občine Dolenjske Toplice – grb občine. To priznanje ni le plaketa, ampak potrditev trdega dela, predanosti in srčnosti, s katero pristopajo k ohranjanju podeželske dediščine in povezovanju skupnosti. Župan Franc Vovk se jim je v govoru zahvalil in jim podelil zlato županovo plaketo, kar so zbrani nagradili z velikim aplavzom.

Za vse zbrane so članice društva, ki danes šteje 130 članov, pripravile bogato pogostitev, za pijačo je poskrbelo domače vinogradniško društvo, vsi pa so prejeli tudi spominski koledar.

