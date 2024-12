posavje

Danes bi se bal delati samo zase, kajti to je res pekel

10.12.2024 | 11:10 | D. Stanković

Brežice - »Delanje samo zase je delanje proti sebi,« pravi Klemen Selakovič, ustvarjalec najbolj poslušanega podkasta pri nas Aidea, kakor je poimenoval tudi svojo knjigo. V njej se prepletajo navdihujoče misli ljudi, ki jih je gostil v podkastu, ter njegova dognanja o resnici, miru, smislu življenja, darovanju, delanju zase in za druge. Prav slednje je bilo rdeča nit pogovora z naslovom Biti prostovoljec – biti dar, ki so ga prejšnji teden pripravili pri Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v okviru projekta VGC Posavje+.

S Klemnom Selakovičem se je v klubu Mladinskega centra Brežice pogovarjala Vesna Mlakar, višja svetovalka za področje Večgeneracijskega centra Brežice. (Foto: Luka Rudman)

Klemen Selakovič je prepričan, da ima vsak človek nekaj, kar lahko da drugemu, po principu treh W – Wealth (bogastvo, denar), Wisdom (znanje) ali Work (delo). S principom treh W ga je pred nekaj meseci v Nepalu seznanil 70-letni Britanec Douglas. Ostareli Britanec je pred leti tam vzpostavil resort, skoraj ves dobiček pa namenja financiranju svoje dobrodelne organizacije, s pomočjo katere izobražuje nepalske otroke in jih pripravlja na poklice, ki so tam mogoči, predvsem v turizmu. Brez njegove pomoči velika večina teh otrok nikoli ne bi prišla do izobrazbe, saj ne bi imela na voljo niti najosnovnejših šolskih potrebščin.

Pomaga preko dobrodelnih organizacij

»Njegovih besed od trojnem W ne bom nikoli pozabil. Rekel mi je: nekaj od tega moraš v življenju dati drugim. In ko sem o tem razmišljal, sem prišel do spoznanja, da lahko popolnoma vsak človek da vsaj eno od teh treh stvari. Kdor ne da nobene – no, to pa mora biti zares pekel. Lahko poskusiš, kako je, ko ne daješ, in kako je, ko daješ. Sam sem šel skozi to, ko sem delal samo zase. Res je pekel. Zdaj bi se bal delati samo zase.«

Občinstvo je lepo napolnilo klub MC Brežice. (Foto: Luka Rudman)

Tako del premoženja, ki si ga je ustvaril s svojim ustvarjanjem, preko dobrodelnih organizacij redno namenja pomoči potrebnim. »Posvečam se delu, kjer lahko veliko zaslužim, nato pa denar namenim organizacijam, ki so specializirane za to, da pomagajo ljudem. Menim, da je to v mojem primeru najbolj učinkovit način pomoči,« razmišlja Selakovič.

Inštruktor po meri otroka

Otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča tudi brezplačen dostop do portala Astra AI, osebnega inštruktorja, ki deluje s pomočjo umetne inteligence. Projekt soustvarjata skupaj s prijateljem, matematičnim navdušencem Andrejem P. Škrabo, ki ga mnogi osnovnošolci in dijaki poznajo po njegovih brezplačnih razlagah matematičnih problemov preko spleta.

Astra AI je neke vrste matematični on-line inštruktor, ki nudi inštrukcije matematike s pomočjo umetne inteligence na način, ki je prilagojen posameznemu otroku, in tako dolgo, dokler otrok neke snovi res ne obvlada. »S to tehnologijo želimo omogočiti, da bo vsakdo imel na voljo svojega tutorja ves čas, kadarkoli ga bo potreboval,« pojasnjuje Selakovič, ki je prepričan, da visokokakovostno izobraževanje ni privilegij, pač pa pravica vseh.

Kot dodaja, se s Škrabo zavedata tudi pasti, ki jih lahko prinese tovrstna nova tehnologija. Zato projekt razvijata v sodelovanju z učitelji, profesorji, ministrstvom. »Zdaj delamo tudi na tem, da bi program prevedli v nepalščino in ga brezplačno ponudili otrokom v Nepalu, ki jim Douglas pomaga. Telefone imajo, dostop do interneta tudi. Tehnologija res rešuje življenja,« pravi.

Klemen je eni od obiskovalk podaril tudi svojo knjigo Aidea s posvetilom. (Foto: D. S.)

Bogastvo je notranje stanje človeka

Skozi pogovore z ljudmi, razmišljanja in iskanje resnice je med drugim prišel tudi do spoznanja, da je bogastvo ali pomanjkanje notranje stanje človeka. »Poznam veliko premožnih ljudi, ki so v stanju pomanjkanja. Takemu človeku njegov um pravi, da si mora še več vzeti zase. Toda to je notranje stanje. Samo človek, ki je v stanju obilja, lahko da. In obratno, samo človek, ki da, bo našel stanje obilja,« je prepričan Selakovič.

Svoje izkušenje s prostovoljstvom in 'delom za druge' so predstavili tudi sodelavci ZPTM Brežice, med drugim koordinator projekta Sopotniki Andrej Valenčak (desno). (Foto: Luka Rudman)

Svoj pogled in izkušnje s prostovoljstvom ter delom z mladimi je z občinstvom delila tudi Anja Krušnik Cirnski, terenska mladinska sodelavka pri ZPTM Brežice, ki je zainteresirane povabila, naj se pridružijo njihovi prostovoljski ekipi. Špela Lenič iz pravne službe je opisala pravni vidik prostovoljstva, o neprecenljivih izkušnjah, ki jih je pridobil skozi leta pomoči starejšim, pa je spregovoril Andrej Valenčak, koordinator projekta Sopotniki.

‹ nazaj