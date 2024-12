kronika

Ukradli prikolico, menjalni denar, društveni zvočnik ...

10.12.2024 | 08:20 | M. K.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Škrjančah na območju Mirne je med 4. 12. in 9. 12. nekdo ukradel avtomobilsko prikolico znamke Neptun z nameščeno registrsko tablico NM 16-03T. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.600 evrov.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

V noči na nedeljo je v Brežicah neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in iz predala točilnega pulta izmaknil menjalni denar.

V Ručetni vasi na območju PP Črnomelj je med 6. 12. in 9. 12. nekdo vlomil v zidanico in odnesel posodo z gorivom, električni podaljšek in dve steklenici vina. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 200 evrov.

V Trebnjem je v noči na ponedeljek neznanec skozi vrata vlomil v prostore društva in ukradel zvočnik v vrednosti okoli 300 evrov.

Včeraj med 6. in 19. uro je na območju Hrasta pri Jugorju nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu je včeraj nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel žensko jakno in kovance. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 800 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Kapele, Jesenice) včeraj prijeli pet državljanov Pakistana, dva državljana Afganistana, Alžirije, Rusije in Sirije, državljana Konga, Turčije in Uzbekistana. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 221 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj