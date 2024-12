kronika

Grintal tudi v ponovljenem sojenju spoznan za krivega

9.12.2024 | 19:00 | STA

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes z izrekom sodbe končalo ponovljeno sojenje Rožletu Grintalu iz okolice Novega mesta, obtoženemu povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti. Sodišče ga je tudi v drugo spoznalo za krivega in ga obsodilo na tri leta in dva meseca zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Obtožnica Grintala bremeni, da je 21. oktobra 2022 zvečer na regionalni cesti Novo mesto-Trebnje pri Karteljevem vozil preblizu desnemu robu cestišča in povozil 49-letnega Marjana Bevca iz okolice Trebelnega, ki se je vračal domov iz Novega mesta. Po nesreči naj bi Grintal odpeljal naprej, ne da bi ponesrečenemu poskušal pomagati, svoje dejanje pa pozneje poskušal prikriti.

Obtoženega je senat pod vodstvom sodnice Romane Rački Strmole novembra lani spoznal za krivega in ga obsodil na štiri leta in pet mesecev zapora. Grintalov odvetnik Matjaž Medle se je na sodbo pritožil in na višjem sodišču dosegel njeno razveljavitev, zato je avgusta steklo novo sojenje.

V ponovljenem sojenju je sodišče zaslišalo več prič, nazadnje danes še pokojnikovega nečaka. Sledile so zaključne besede in sodba. Tožilka Barbara Prevolšek Rajić je v zaključni besedi kot ključno izpostavila vprašanje, ali bi Grintal na cesti, po kateri je vozil usodnega večera, moral pričakovati pešca in temu prilagoditi svojo vožnjo, na kar je odgovorila pritrdilno. Več prič je namreč po njenih besedah povedalo, da na usodnem odseku ceste večkrat hodijo pešci, saj je to edina in najbližja povezava Dolenjega Kamenja in Dolenjega Karteljevega z Novim mestom. Če bi Grintal slednje upošteval in prilagodil svojo vožnjo, bi pešca po njeni oceni lahko obvozil, kar je ocenil tudi sodni izvedenec.

Nasprotno je odvetnik Medle prepričan, da Grintal pešca ni mogel pričakovati. Opozoril je na izpovedbe nekaterih prič, da se po omenjeni cesti vozijo večkrat mesečno, a pešcev na njej ne srečujejo. Če jih pa že, jih srečajo le poredkoma in podnevi.

V izreku sodbe je sodnica povedala, da se je uporaba regionalne, nekdanje hitre ceste med Trebnjem in Novim mestom po izgradnji bližnje avtoceste spremenila ter so jo začeli uporabljati tudi kolesarji in pešci, posebej ker je to edina cestna povezava med nekaterimi tamkajšnjimi kraji z Novim mestom. Po njeni oceni je Grintal, ki se je dnevno vozil po tej cesti, to vedel, zato bi lahko pričakoval pešca.

Za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti mu je senat izrekel kazen tri leta in dva meseca zapora, pri čemer mu je kot olajševalno okoliščino upošteval dozdajšnjo nekaznovanost in dejstvo, da ima dva mladoletna otroka. Odvetnik Medle je napovedal pritožbo.

