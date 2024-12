dolenjska

FOTO: Rekordna nabirka za novomeške muce

9.12.2024 | 17:30 | I. V., foto: I. V. in Alen Zulić

Novo mesto - Dobrodelni koncert Za srečne tačke je zdaj že tradicionalna prireditev, ki ga prireja novomeško društvo za zaščito živali, na njej pa nastopijo večinoma domači glasbeniki in skupine, med gosti pa so bili v preteklosti tudi znani izvajalci iz drugih koncev Slovenije. V petek je prireditev gostil novomeški mladinski klub LokalPatriot, v blagajni društva pa se je nabralo rekordnih 4700 evrov in še za eno pest drobiža.

Glavni organizatorici Srečnih tačk Lina Debeljak in Vesna Plavec z mladima pomočnikoma. (Foto: I. V.)

Če je sicer v navadi, da na dobrodelnih prireditvah glasbeniki pridejo na oder, povejo kaj lepega o dobrodelnosti in zaigrajo eno ali dve skladbi pa dajo prostor drugim, se je v petek v klubu LokalPatriot zgodil pravi festival. Predvsem nekoliko starejše občinstvo, ki se še dobro spominja novomeške pank scene in njenega vodilnega glasbenega poeta pokojnega Zdeneta Kockarja, je že na začetku navdušil Zdene Kockar Tribute Band z Gašperjem Turkom, pevcem skupine Plateau, v vlogi Zdeneta Kockarja in direkotrico LokalPatriota Emo Koncilija za bobni. Sledil je nastop slovenskega Franka Zappe, Klemna Berusa z njegovimi Parliament Attack, pa Krta ob spremljavi Slejka, Hefeta in Marka Grubarja ter brežiških elektronikov Kontradikshn. Festival, na katerem je vsaki skupini pripadla cela ura programa, so zaključili staroste dolenjskega rocka, skupina Dan D s tokrat izjemno razpoloženim Tokcem, ki je prireditelje izzval s predlogom, da bi pripravili še kakšen dobrodelni koncert za pomoč ljudem v stiski.

‹ nazaj