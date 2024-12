novice

Gregor Rebolj: Kako zgraditi startup ekosistem prihodnosti

9.12.2024 | A. S.

V 163. epizodi AIDEA podkasta je gostoval Gregor Rebolj, serijski podjetnik in investitor, ki je med drugim soustanovil Klika in Silicon Gardens. Gregor je eden ključnih glasov v slovenskem startup ekosistemu, z obsežnimi izkušnjami pri gradnji podjetij, investiranju in prepoznavanju obetavnih poslovnih priložnosti.

Epizoda prinaša poglobljen vpogled v Gregorjevo kariero, od začetkov v inženirstvu do gradnje večmilijonskih podjetij, kot je Sportradar, ter njegovo filozofijo glede inovacij, podjetništva in investicij. Razprava odpira tudi teme, kot so pomen ekipne kulture, stock options, izzivi slovenskega startup okolja in priložnosti za prihodnost.

"Pot od inženirja do podjetnika – Gregor Rebolj razkriva svoje začetke v svetu startupov"

V epizodi #163 AIDEA podkasta serijski podjetnik in investitor deli svojo navdihujočo pot od inženirja do soustanovitelja večmilijonskih podjetij, kot sta Klika in Sportradar. Gregor priznava, da so ga tehnične sposobnosti, pridobljene v začetku kariere, oblikovale v iskalca rešitev, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo omejitve.

»Inženirji imamo pogosto drugačen pogled na svet. Ko vidiš problem, ne rečeš ‘tako pač je’, ampak začneš razmišljati, kako bi lahko stvari izboljšal,« pravi Gregor, ki je to miselnost prenesel v podjetništvo. Njegova zgodba se je začela s Kliko, tehnološkim podjetjem, ki je sčasoma postalo del globalnega velikana Sportradar.

Med pogovorom Gregor razkrije tudi, kako je preskok iz inženirstva v podjetništvo prinesel nove izzive. Gradnja ekipe, pridobivanje zaupanja vlagateljev in razumevanje tržnih strategij so bile veščine, ki se jih je moral naučiti na poti. »Zame je bil preboj ta, da sem znal povezati tehnično znanje s poslovno vizijo,« dodaja.

Epizoda ponuja globok vpogled v to, kako lahko inženirji z jasnimi cilji in pravo ekipo postanejo uspešni podjetniki, ki ne le rešujejo tehnične izzive, temveč oblikujejo tudi prihodnost industrije.

"Stock options: Zakaj solastništvo podjetja motivira bolj kot visoka plača?"

V isti epizodi Gregor Rebolj pojasnjuje pomen stock options, ki so ključno orodje za motivacijo v startupih. »Večina ljudi ne obogati s plačo, temveč z deležem v podjetju,« poudarja Gregor, ki meni, da je solastništvo eden glavnih razlogov za uspeh podjetij, kot so tista v Silicijevi dolini.

Stock options omogočajo zaposlenim, da postanejo solastniki podjetja in neposredno sodelujejo pri njegovem uspehu. Gregor razloži, da gre za način, kako startupi tekmujejo z velikimi korporacijami, ki lahko ponujajo višje plače, a ne omogočajo enakega občutka pripadnosti in vpliva.

»To ni le motivacija, ampak tudi način, kako privabiš najboljše talente,« pravi Gregor, ki je pri Sportradarju videl, kako ta praksa spodbuja zaposlene, da delajo bolje in razmišljajo kot lastniki. Poleg tega stock options pomagajo podjetjem pri ohranjanju ključnih kadrov, saj je uspeh podjetja neposredno povezan z uspehom posameznika.

Gregor dodaja, da je ključno, da podjetja jasno razložijo vrednost stock options in kako lahko prinesejo dolgoročne koristi. »To je kultura, ki jo moramo v Sloveniji še razviti,« zaključuje Gregor.

"Umetna inteligenca spreminja pravila igre – Kaj AI pomeni za startup svet?"

V pogovoru gost razpravlja o vplivu umetne inteligence na poslovni svet in prihodnost startupov. »AI ni le tehnologija, ampak revolucija, ki spreminja način, kako razmišljamo o inovacijah,« pravi.

Gregor poudarja, da umetna inteligenca odpira vrata za ustvarjanje novih poslovnih modelov in rešitev, ki jih prej nismo mogli niti zamisliti. Od personalizacije produktov do avtomatizacije procesov – AI omogoča startupom, da hitreje preverijo tržno primernost svojih idej in zmanjšajo stroške razvoja.

A Gregor opozarja, da so izzivi pri uvajanju AI ogromni. »Vidimo, da AI postaja orodje velikih korporacij, kar lahko zmanjšuje dostop manjših startupov do ključnih tehnologij. Prav zato moramo spodbujati odprte platforme in večjo dostopnost AI orodij,« razlaga.

Epizoda raziskuje tudi, kako lahko startupi izkoristijo AI za povečanje svoje konkurenčne prednosti in zakaj je pomembno, da Slovenija postane aktivna na tem področju. Gregor poudarja, da AI ni le prihodnost tehnologije, temveč tudi gonilna sila prihodnje gospodarske rasti.

"Slovensko podjetništvo: Potencial za globalni uspeh"

Gregor Rebolj razmišlja o edinstvenih priložnostih in izzivih slovenskega podjetniškega okolja. »Slovenija ima veliko prednosti – od čudovite narave do kakovosti življenja, a pogosto ne izkoriščamo svojega potenciala,« pravi Gregor.

Gregor opozarja, da je ključno, da Slovenija premaga svojo ksenofobijo in privabi tuje talente. »Potrebujemo strokovnjake z vsega sveta, da zapolnimo pomanjkanje kadrov in dvignemo raven inovativnosti. Slovenija je lahko izjemen prostor za življenje in delo, a za globalni uspeh potrebujemo odprtost,« razlaga.

Poleg tega izpostavlja pomen investiranja v izobraževanje in mednarodne izmenjave, da mladi pridobijo širši pogled na svet. »Ko vidimo svet z drugačne perspektive, začnemo bolje razumeti, kako lahko Slovenija postane globalno konkurenčna,« poudarja.

Gregorjev optimizem glede prihodnosti slovenskega podjetništva je nalezljiv, hkrati pa epizoda ponuja realističen pogled na to, kaj je treba izboljšati, da Slovenija postane prava "startup nation."

"Kako prepoznati dober startup? – Nasveti Gregorja Rebolja"

Kot izkušen investitor deli svoje vpoglede o tem, kako prepoznati obetaven startup. »To je kombinacija intuicije in izkušenj, ki jo izoblikuješ z leti,« pravi Gregor.

Pojasnjuje, da je ključnega pomena oceniti ekipo. »Dober startup ima močno ekipo z različnimi veščinami – od tehničnega znanja do sposobnosti pridobivanja strank,« dodaja. Poleg tega startup mora imeti jasno definirano tržno priložnost in produkt, ki rešuje realen problem.

Gregor poudarja, da je vlaganje v zgodnji fazi tvegano, a hkrati ponuja največje nagrade. »Pomembno je prepoznati podjetnike, ki so sposobni prilagoditi svojo vizijo glede na odziv trga in ohraniti motivacijo tudi v težkih časih,« zaključuje.

Epizoda ponuja praktične nasvete za investitorje in podjetnike, ki želijo razumeti, kaj loči uspešen startup od tistega, ki ne preživi.

