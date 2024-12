dolenjska

Janjo Garnbret in zakonca Štremfelj počastili v Novem mestu

9.12.2024 | 10:00 | STA

Novo mesto - Planinska zveza Slovenije (PZS) je konec tedna v Novem mestu podelila najvišja priznanja organizacije. Priznanje častnih članov PZS je šlo v roke alpinistoma Mariji in Andreju Štremfelj, zlati častni znak PZS pa dvakratni olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret in njenemu trenerju Romanu Krajniku, so sporočili iz PZS.

Foto: PZS; Manca Ogrin

Kot so v PZS zapisali v sporočilu za javnost, so se Mariji in Andreju Štremfelj s priznanjem poklonili za življenjsko delo oziroma dolgoletno delo v planinski organizaciji, in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. Štremfljeva sta prvi zakonski par, ki je stal na najvišji gori sveta Mount Everest. To je bilo leta 1990, so spomnili.

Marija Štremfelj je bila prva Slovenka na osemtisočaku (Broad Peak, 1986) ter do zdaj edina Slovenka in 13. ženska, ki se je povzpela na Everest, poleg tega je stala še na dveh osemtisočakih. Andrej Štremfelj je bil z Nejcem Zaplotnikom prvi Slovenec in hkrati Jugoslovan na vrhu Everesta (1979), stal je na osmih osemtisočakih, na štirih od teh po prvenstvenih smereh in na treh v čistem alpskem slogu.

Poleg tega je bila Marija Štremfelj članica upravnega odbora PZS, Andrej Štremfelj pa načelnik podkomisije za vrhunski alpinizem PZS in komisije za alpinizem PZS ter dvakrat inštruktor v šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu, so odločitev za najvišje priznanje organizacije utemeljili v PZS.

Janja Garnbret je bila medtem nagrajena za izjemen prispevek k prepoznavnosti in priljubljenosti športnega plezanja doma in v tujini ter že za drugo zlato olimpijsko medaljo, njen trener Roman Krajnik pa za odlično trenersko delo v športnem plezanju in soustvarjanje uspehov dvakratne olimpijske prvakinje.

V PZS so ob dveh priznanjih častni član PZS in dveh častnih znakih za posebne dosežke v letu 2024 podelili še 11 svečanih listin posameznikom, ki so dali pečat planinstvu in planinski organizaciji, in 20 spominskih plaket planincem ob njihovih življenjskih jubilejih (65, 70 in 80 let) za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke. (Več o vseh nagrajencih spodaj v pripetem dokumentu - biltenu PZS)

Podelitve priznanj so se udeležili številni gostje, prejemnike je kot slavnostni govornik nagovoril častni član Planinskega društva Krka Novo mesto in dolgoletni član upravnega odbora PZS Rudolf Ervin Skobe, ki je poudaril, da "planinstvo niso le gore, planinstvo smo ljudje". Prejemnikom priznanj se je zahvalil tudi predsednik PZS Jože Rovan: "Smo prostovoljci, toda za naše delo smo bogato nagrajeni, z osebnim zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle med nami."

‹ nazaj