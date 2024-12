kronika

FOTO: Pester vikend za ribniške gasilce

9.12.2024 | 08:20 | Foto: GE Ribnica

Pester vikend je za nami, poročajo ribniški poklicni gasilci na svoji spletni strani.

Najprej so posredovali na parkirišču v bližini pokopališča, kjer je neznanec zakuril kupček drv. Ogenj so pogasili z manjšo količino vode.

Manjši požar so pogasili tudi na Knafljevem trgu, kjer je neznanec v smetnjak odvrgel (najverjetneje) pirotehnične odpadke in s tem zanetil požar.

Prav tako so posredovali na Griču, kjer je prišlo do delovne nesreče. Gasilci so s tehničnim posegom poškodovanega osvobodili in ga predali reševalcem. Več podrobnosti ni znanih.

V smetnjaku je zagorelo zaradi pirotehnike. (Fotografije spodaj v fotogaleriji)

‹ nazaj