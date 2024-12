kronika

FOTO: Požar v krušni peči

9.12.2024 | 09:00 | Foto: PGE Krško

V soboto ponoči (ob 00:59 uri) so krške poklicne gasilce obvestili o požaru v krušni peči v Leskovcu pri Krškem. Izvozili so s tremi gasilci tehnični reševalci in dvema voziloma, poročajo na svoji spletni strani. Na kraju so ugotovili, da je prišlo v peči zaradi prevelike količine gorljivega materiala do pregrevanja peči in prekomernega dimljenja v okolico. Goreči material so pogasili, prostor prezračili in pregledali s termo kamero. Lastniku so priporočili obisk dimnikarske službe in čiščenje peči.

