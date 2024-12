kronika

Ponoči streslo vso Slovenijo: ''Dobro se je treslo, omare so škripale''

9.12.2024 | 07:10 | M. K.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3.37 zabeležili potres z magnitudo 3,5 v bližini Škofje Loke. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci cele Slovenije, je na spletni strani navedla Agencija RS za okolje (Arso).

Žarišče potresa je bilo osem kilometrov jugozahodno od Škofje Loke. Intenziteta potresa ni presegla 5. stopnje po evropski potresni lestvici, je navedel Arso.

"Smo cca 3 km od epicentra. Tole je kr fejst zatreslo," je napisal nekdo iz Loga nad Škofjo Loko. "Prebudilo iz spanja, dobro zatreslo, nekaj sekund," je dodal(a) Škofjeločan(ka). "Bobnenje, zmerno tresenje in žvenket kozarcev v omari," pravi prebivalec/ka Trnja, ki je 5 km od epicentra potresa. "Med spanjem sem se zbudil. Dobro se je treslo, omare so škripale," je potres komentiral še nekdo iz Škofje Loke. "Se je kar zelo streslo, glede na to, da smo spali in nas je zbudilo," je dogajanje opisal nekdo iz Zgornjih Bitenj, spet drugi, ki prihaja iz Medvod, pa je dodal: "Kratek sunkovit potresni sunek, približno 5 sekund."

"Čutiti in slišati je bilo kot eksplozijo bombe/udarec neposredno pod hišo. Sledil je nenaden, močan in glasen sunek/pretres z rahlim tresenjem v bočni smeri. Večina tresenja je bila v navpični smeri. Prišlo je nenadoma brez predhodnega ropotanja in/ali zibanja. Ni trajalo dolgo. Mogoče 10 sekund, preden je bilo spet vse tiho," je podrobno opisal potresni sunek nekdo iz Delnic v občini Gorenja vas - Poljane.

