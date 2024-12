dolenjska

Kurili in vlamljali

8.12.2024 | 15:45 | Rok Nose

Mokronog - V Mokronogu so v zadnjem času opazili več primerov vandalizma. Neznani storilci so poškodovali šolsko lastnino in okolico osnovne šole. Po besedah ravnateljice Zvonke Kostrevc so uničili leseno mizo pred šolo, na kateri so nekaj zakurili, vlomili so v zunanjo električno omarico ter trgali pokrove in ventile na plinohramu, kar je izjemno nevarno početje. Med drugim so uničevali tudi fasado šole, hodili po strehi, na kateri so nameščene sončne elektrarne, se vozili z motornimi vozili po šolskem igrišču iz tartana in še kaj bi se našlo. »Že dlje časa opažamo, da se to dogaja, v začetku novembra pa so se zadeve samo še stopnjevale. O tem smo obvestili občino in tudi policijo,« pravi ravnateljica.

Posledice vandalizma: uničena lesena miza, na kateri so neznani storilci očitno nekaj zakurili. (Foto: OŠ Mokronog)

Z vandalizmom so seznanili tudi starše učencev in jih pozvali, naj se z otroki, ki se v popoldanskem času zadržujejo v okolici šole, doma pogovorijo o primernem obnašanju in uporabi šolskih igrišč, da se ne dela škoda. »Prav tako se z učenci pri pouku veliko pogovarjamo o tem, izvajamo številne preventivne dejavnosti, da se to ne bi več dogajalo. Vsi moramo skrbeti za šolske prostore,« poudarja Kostrevc.

Neznani storilci so poškodovali šolsko lastnino in okolico Osnovne šole Mokronog – Razmišljali o namestitvi kamer

