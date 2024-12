kronika

Pri zavijanju spregledal peško

8.12.2024 | 14:00 | M. Ž.

Policiisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči v Ribnici, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška.

Ugotovili so, da je voznik osebnega vozila v križišču zavijal in pri tem spregledal peško, ki je pri zeleni luči na semaforju prečkala vozišče. V trčenju se je peška huje poškodovala, vendar njeno življenje po doslej znanih podatkih ni ogroženo, so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo.

Prehiter in pijan

Okoli 19.30 pa so bili obveščeni še o prometni nesreči v Marinči vasi v občini Ivančna Gorica, v kateri so bili udeleženi voznik osebnega vozila in dva sopotnika. Ugotovljeno je bilo, da je nesrečo povzročil voznik, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,88 mg/l). V nesreči sta se voznik in sopotnica lažje poškodovala. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu obveščali pristojno državno tožilstvo.

