Večer presenečenj v rokometni ligi; Trebje nadigralo Slovan

8.12.2024 | 08:35 | M. Ž.

V sinočnjem 14. krogu Lige NLB je Vodilni LL Grosist Slovan za 10 zadetkov klonil v Trebnjem (24:34) in zdrsnil na drugo mesto lestvice. Trebanjci so tretji.

Krkaši so v Velenju dosegli sladko zmago. (Foto: Jan Gregorc)

V Velenju se je zmage veselila Krka (31:28). Misteral Krško je zmagal še tretjič v zadnjih štirih tekmah, tokrat je ugnal Slovenj Gradec (24:22). Zadnjeuvrščeni Koper je iztržil točko v Ribnici (25:25), SVIŠ pa v Ormožu (27:27). Po 14. krogu se je na vrh lestvice znova zavihtela ekipa Celja Pivovarne Laško, ki je zmagala v Škofji Loki (34:27).

Rokometaši Trima so se na osrednji tekmi kroga pošteno poigrali s tekmeci iz slovenske prestolnice. V prvi polovici tekme, predvsem v sami končnici, je šlo za pravo igro »mačke z mišjo«. Gostitelji so hitro povedli s 4:1, nato pa postopoma višali svojo prednost.

Pri izidu 15:9 se jim je začasno ustavilo, gosti so se približali na 15:11, v sklepnih minutah prve polovice tekme pa so naredili delni izid 7:0 in se na veliki odmor odpravili z velikansko prednostjo enajstih golov (22:11). Pri gostiteljih je bil v prvem polčasu neustavljiv Matic Pipp, ki je dosegel kar osem golov, Timotej Grmšek pa je prispeval pet zadetkov.

V drugi polovici tekme se razmerje na igrišču ni spremenilo, izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so bili v podrejenem položaju, njihov največji zaostanek pa je znašal 13 golov (18:31, 19:32). Pri Trebanjcih je Pipp na koncu zbral deset golov, Grmšek pa pet. Pri bledih Ljubljančanih so Kenan Pajt, Tarik Mlivić in Bruno Vili Zobec dosegli po štiri zadetke.

Matic Pipp, igralec RK Trimo Trebnje: »Izjemna tekma je za nami. Vedeli smo, kaj želimo od prve do zadnje minute. Tukaj se ne ustavljamo, saj osredotočenost že usmerjamo v sredino tekmo z Gorenjem.«

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Misteral Krško, trebanjska pa Gorenje Velenje. Obe tekmi bosta 11. decembra.

* Dvorana OŠ, gledalcev 880, sodnika: Sok in Lah.

* Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 1, Didovič, Jurečič 3, Pipp 10 (6), Soršak 4, Kotar 2, Smolič 2 (1), Miklavec 3, Guček, Grmšek 5, Grbić 3, Cingesar 1 (1), Nešić, Krešić.

* LL Grosist Slovan: Bojić, Gošić, Slatinek Jovičič 2, Krečič, Pajt 4 (3), Ljevar 1, Mlivić 4, Pirnat, Malus 2, Budja 1, Mehmedćehajić 2, Brozović 2, Grebenc, Zobec 4 (1), Hrastnik 1, Žabić 1.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 8 (8), LL Grosist Slovan 4 (4).

* Izključitve: Trimo Trebnje 12, LL Grosist Slovan 12 minut.

* Rdeča kartona: Cingesar (5.), Slatinek Jovičič (30.).

Novomeščani dosegli osmo zmago

Rokometaši iz Novega mesta so državnim prvakom iz Velenja prizadejali peti poraz v sezoni 2024/25. Na gostovanju so dosegli osmo zmago in jih tudi prehiteli na razpredelnici, v dobrem pa imajo tudi zaostalo tekmo proti Koprčanom. Trenutno so na četrtek mestu.

V prvi polovici tekme je bila pobuda na strani rokometašev iz Novega mesta. V 17. minuti so po golu Jerneja Avsca povedli z 9:6, le tri minute kasneje pa so jih Velenjčani ujeli in izenačili na 10:10. V končnici so bili znova aktivnejši Dolenjci, prvi polčas so končali z vodstvom 14:12.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so v začetku drugega polčasa izboljšali svojo igro. Hitro so izenačili na 16:16, po enakovrednem boju pa v 45. minuti prek Urbana Pippa povedli z 21:20. Dolenjci so hitro strnili svoje vrste, tri minute kasneje so imeli znova dva gola prednosti, potem ko je Benjamin Cirar zadel za 23:21.

Jovičićeva minuta odmora je prinesla nov zasuk na tekmi, njegovi varovanci so hitro izenačili na 23:23. V prelomnih trenutkih dvoboja se je tehtnica najprej nagibala na eno in drugo stran, med 55. in 59. minuto pa se je dokončno nagnila na dolenjsko stran. Avsec, Dino Rašo in Veljko Stanojević so svoje soigralce popeljali do neulovljivega vodstva s 30:26 in sladkega skalpa nad državnimi prvaki.

V novomeški ekipi so Avsec, Nace Zajc in Vojislav Vukić dosegli po šest golov. V velenjski je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič z devetimi zadetki, vratar Matevž Skok je zbral 13 obramb.

Nace Zajc, igralec MRK Krka: »Že od začetka smo videli, da lahko kljub težavami s poškodbami v Velenju odigramo dobro tekmo. Hitro smo povedli z dvema goloma prednosti in to razliko držali do polčasa. Sicer so nas potem domačini ujeli, a smo stopili skupaj in tekmo mirno pripeljali do konca. Težko nam je v tem napornem ritmu, vidi se velika utrujenost v ekipi, a stopili smo skupaj in rezultat je zasluženo na naši strani.«

Zasedba iz Novega mesta pa v prihodnjem krogu gostovala v Celju.

* Rdeča dvorana, gledalcev 250, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Gorenje Velenje: Skok, Sandič, Taletović, Velić 1, Pipp 6 (1), Jezernik 1, Maričić 2, Pajk, Drobež, Poklar 1, Starman, Tatar, Sokolič 9 (4), Blagotinšek 4, Slatinek Jovičič 4, Jankovskij.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 6, Cirar 1, Gliha, Ščuka, Vukić 6 (2), Stanojević 1, Rašo 4, Zajc 6 (1), Nikolić 3, Lavrič, Kukman 4 (2), Matko, Derganc

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 7 (5), Krka 6 (5)

* Izključitve: Gorenje Velenje 12, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Krčani v zadnji minuti povedli za dva

Krčani so pod vodstvom nedavno ustoličenega trenerja Jake Peterlina dosegli tretjo zmago v Ligi NLB. Po zmagoslavjih nad Celjem in Koprom je na kolena položila še Slovenj Gradec, pred to tekmo pa je klonila v Ivančni Gorici.

Gostujoča zasedba je v začetku tekme prevladovala. Povedla je s 6:1, lepo prednost petih golov (10:5) pa imela do 22. minute. V končnici prve polovice tekme so se razigrali tudi Krčani, na veliki odmor so se odpravili z dvema goloma zaostanka (10:12). V drugem polčasu se je nadaljeval srdit boj, gostitelji pa so prvo vodstvo dosegli v 42. minuti, ko je Luka Cigler zadel za 16:15.

V zadnjem delu tekme je sprva kazalo na zmago domačih rokometašev, ki so v 52. minuti po golu Mitje Romiha povedli z 20:18. Pri Korošcih se je nato razigral Uroš Štumpfl, po njegovem golu so bili v 56. minuti znova v osredju (21:20). A gostitelji niso vrgli puške v koruzo. V prelomnih trenutkih dvoboja so po dveh golih Denisa Ferenčaka in enem Balše Stevovića v zadnji minuti povedli s 24:22 ter tekmo odločili sebi v prid.

V domači ekipi je bil prvi strelec Romih s šestimi goli, vratar Lazar Sredanović je zbral 12 obramb. V gostujoči je bil strelsko razpoložen Štumpfl z desetimi zadetki.

Blaž Pintar, igralec RK Misteral Krško: »Za nami je težka tekma, ponosen sem na našo celo ekipo. Borili smo se do zadnje minute. Imeli smo malo vzponov in padcev, ampak smo se vedno pobrali in na koncu zmagali. Ne moremo si želeti lepšega kot da smo se pobrali po dveh težkih porazih. Gremo samo naprej.«

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Ljubljani.

* Športna dvorana, gledalcev 245, sodnika: Žitnik in Kavalar.

* Misteral Krško: Zupančič, Sredanović, Colner, Pejović, Pintar 4, Hočevar 1, Baznik, Sikošek Pelko 3, Novak 1, Romih 6, Ferenčak 2, Cigler 3, Stevović 4 (2), Jankovskij, Dosedla, Dragan.

* Slovenj Gradec: Leben, Čudić, Cvetko 1, Štaleker 1, Hendler, Karlaš, Šol 1, Svečko 3, Potočnik, Pandev, Eskeričić 3 (3), Starc, Kačičnik 2, Saleznik, Lampret 1, Štumpfl 10 (5).

* Sedemmetrovke: Misteral Krško 4 (2), Slovenj Gradec 9 (8).

* Izključitve: Misteral Krško 16, Slovenj Gradec 10 minut.

* Rdeči karton: Novak (38.).

Dramatična končnica v Ribnici

Ekipa iz Ribnice je pod vodstvom Jana Puclja, ki je zamenjal dosedanjega trenerja Boruta Mačka osvojila le točko proti zadnjeuvrščenemu Kopru. Obe ekipi sta v spodnji polovici razpredelnice.

Rokometaši iz dežele suhe robe so silovito odprli tekmo in povedli s 4:0. Primorci so dokaj hitro uredili svoje vrste, v 22. minuti pa povsem zadihali za ovratnik gostiteljev (9:10), ob polčasu pa zaostajali za dva gola (11:13). Sredi drugega polčasa so Ribničani povedli z 20:16, a nato dopustili gostom, da so naredili delni izid 3:0.

V prelomnih trenutkih dvoboja so si rokometaši z Obale v 55. minuti po golu Giacoma Hrovatina priigrali prednost dveh golov (23:21), a so jih Ribničani tri minute kasneje po dveh zadetkih Nejca Planinška ujeli (23:23). V dramatični končnici so Ribničani prek Igorja Žabića povedli s 25:24, izenačujoči gol za Koprčane pa je v zadnji minuti dosegel Karlo Kligl.

V domači ekipi so Igor Žabić, Tarik Kasumović in Žan Žagar dosegli po pet golov. Toliko zadetkov je za koprsko dosegel Vid Furlan, vratar Jakob Morato pa je zbral 11 obramb.

Igor Žabić, igralec RD Riko Ribnica: »Vedeli smo kaj nas čaka. Vemo, kaj se je zgodilo v preteklih dneh. Imeli smo dva dni za pripravo na tekmo, nekaj stvari smo izboljšali, neke zadeve moramo pa še izboljšati. Ne morem se znebiti občutka, da ta ekipa lahko da veliko več, kot trenutno prikazuje na igrišču. Mislim, da bo prihodnost izgledala bistveno bolje, kot trenutno prikazujemo na igrišču.«

V prihodnjem krogu ribniško ekipo čaka gostovanje pri ekipi Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica.

* ŠC Ribnica, gledalcev 180, sodnika: Kastelic in Murčehajić.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Žabić 5, Pogorelec, Planinšek 4, Mihelič 1, Žagar 5, Javor, Stefanović, Begić Zbačnik, Skol 1 (1), Begić, Nosan, Cimerman, Kasumović 5, Knavs 4 (1).

* Koper: Morato, Lampe, Kligl 2, Pajer 3, Hrovatin 3, Slama, Lončarić 2, Konjevič 2, Bekrić 1 (1), Furlan 5, Kovačevič 3, Zugan 4.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (2), Koper 2 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Koper 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Ivančne Gorice izenačeno v Ormožu

Ormožani so bili v svojem Hardeku že na robu poraza, na koncu pa osvojili točko proti trdovratnim tekmecem iz Ivančne Gorice, potem ko je v izdihljajih tekme izenačujoči gol dosegel Teo Šulek.

Večji del dvoboja se je zmaga nasmihala Dolenjcem. Izbranci Aleksandra Polaka so v prvem polčasu največ vodili za štiri gole (12:8), to prednost pa držali vse do 49. minute, ko je bilo 23:19. V zadnjih desetih minutah niso ubranili lepega kapitala v zadetkih. Gostitelji so jih v 53. minuti ujeli (23:23), a jim gosti nato znova pobegnili na dva gola (26:24). Prednost dveh golov so imeli vse do 59. minute (27:25), Prleke pa sta pred novo zadrego pred domačimi gledalci rešila Tadej Sok in Šulek.

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Lucian Bura z desetimi in Sok z osmimi goli, v gostujoči pa Lun Ključanin s šestimi zadetki, medtem ko je vratar David Pekeč zbral devet obramb.

Simon Stopar, igralec RK SVIŠ Ivančna Gorica: »Mi smo odigrali dobro tekmo, za zmago pa je žal potrebna odlična. Malo nam je zmanjkalo za zmago, Ormož je proti koncu pokazal pravi obraz in borbeno igro. Na koncu bo mogoče ta izgubljena točka zelo pomembna, ampak nimamo kaj, moramo se s tem sprijazniti. Res čestitke Ormožu za borbo in osvojeno točko. Vzdušje je bilo fantastično, kot vedno na Hardeku. Piko na i pa so dodali še naši navijači, ki so prišli iz Ivančne Gorice in skupaj z domačimi navijači pripravili res odlično atmosfero.«

* Dvorana Hardek, gledalcev 505, sodnika: Gorenc in Košir.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Zemljič, Mlač Černe, Munda, Bogadi 1, Sok 8 (2), Vincek, Bura 10, Šulek 2, Hebar, Lukman 3, Ude Tkalčec, Korže Lesjak, Pungartnik 3, Krabonja, Jerenec.

* Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Justin 4 (2), Kolarič 2, Tekavčič, Stopar 2, Klemenčič 1, Ravnikar 1, Kutnar 4, Pirnat, Grum 3, Bradač, Korošec, Ključanin 6, Kompare 1, Košir 3.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 2 (2), Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 2 (2).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 14, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

