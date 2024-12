šport

Zmagovalca odločil peti niz

7.12.2024 | 08:10 | M. Ž., STA

Novo mesto - Odbojkarji Krke so sinoči v 12. krogu 1. Dol Sportklub v Novem mestu morali priznati poraz proti odbojkarjem Panvite Pomgrada s 3:2 (-17, 19, 18, -17, 9). To je bil drugi letošnji obračun omenjenih ekip, tudi tokrat pa je zmagovalca določil šele peti niz.

Odbojkarji Krke so se sinoči pomerili s Panvito Pomgrad. (Foto: Simon Vesel)

Začetek tekme je minil v enakovredni predstavi. Nato so gostitelji pri vodstvu 14:12 naredili delni izid 3:0 in si najprej priigrali pet točk naskoka (17:12), nato pa še sedem (21:14).

Prekmurci so v nadaljevanju tekme pokazali zobe. V drugem nizu so po izidu 8:8 dosegli štiri točke v nizu in povedli z 12:8, lep kapital pa kljub določenim nihanjem zadržali do konca niza. Gostitelji so se približali na 17:18, nato pa naredili nekaj nepotrebnih napak in zaostali 17:22.

Varovanci domačega trenerja Tomislava Mišina so po porazu v drugem nizu povsem izgubili rdečo nit. V tretjem nizu je v njihovi igri kapljalo in curljalo na vse strani, Sobočani pa so to izkoristili, povedli z 19:12 in zmagali s 25:18.

Dolenjci v začetku četrtega niza niso blesteli. Po enakovrednem boju in vodstvu 15:14 so naredili serijo 5:0, povedli z 20:14 ter izsilili peti niz. V odločilnem nizu za zmago je novomeška igra povsem »razpadla«, Prekmurci so po delnem izidu 6:0 povedli z 10:4 in jasno je bilo, da bo zmaga odšla v Mursko Soboto.

Najbolj razpoložena posameznika na tekmi sta bila Koncilja v dresu Krke ter Adžović v dresu Panvite, oba sta zbrala po 19 točk. Dolenjci so proti Prekmurcem doživeli peti poraz, po nepopolnem krogu ostajajo na tretjem mestu.

Krko v torek v domači dvorani čaka tekma polfinala Pokala Slovenije proti ACH Volleyu.

Luka Lindič, igralec Krke je po tekmo povedal: »Več smo pričakovali od tekme in od samih sebe. Nimamo kaj, Pomurci so igrali bolje, pokazali so več želje in so zasluženo dobili tekmo. Žal smo na domačem parketu zapravili lepo priložnost za nove točke. Navkljub vsemu bomo morali dvigniti glave, pozabiti to tekmo in se osredotočiti na tekmo z ACH Volleyem, ki nas čaka v torek.«

* Dvorana Marof, gledalcev 100, sodnika: Klinar in Markelj.

* Krka: M. Travnik, Medved 2, Erpič 1, Mikulass Koch 2 (2 bloka), Kosmina 11 (1 as, 1 blok), Pirnar, M. Bregar 6, Verdinek, T. Travnik 4, Koncilja 19 (1 as, 5 blokov), Vidmar, Lindič 7 (2 asa, 1 blok), Rojnik 9 (1 blok), P. Bregar.

* Panvita Pomgrad: Rajnar 2 (2 asa), Založnik 1, Puconja, S. Adžović 19 (1 as, 4 bloki), Drvarič 2 (1 as, 1 blok), Vrabl, Marič 2 (1 as), Pušnik 10 (1 blok), Legen, Bedrač 12 (2 asa, 1 blok), Pantić 12 (2 bloka), Neudauer 1 (1 blok).

‹ nazaj