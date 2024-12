kronika

FOTO: Sredi dne na cesti zagorel avto

6.12.2024 | 12:40 | Foto: PGD Obrežje in PGD Velika Dolina

Včeraj ob 13.46 so bili gasilci preko ReCO Brežice obveščeni o požaru osebnega vozila pri naselju Ribnica na Dolenjskem. Kraj so protinaletno zavarovali, požar vozila in travnate površine ob vozilu pogasili, vozilo pregledali s termovizijsko kamero ter počistili cestišče. Na kraju so bili poleg PGD Obrežje tudi gasilci PGD Velika Dolina. Poškodovanih na srečo ni bilo.

Fotografije tudi spodaj v fotogaleriji

‹ nazaj