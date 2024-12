kronika

FOTO: Nesreča na železniških tirih; pod vplivom drog bežal pred policisti

6.12.2024 | 13:30 | M. K.

Včeraj nekaj po 11. uri so bili policisti obveščeni o trčenju tovornega vozila in vlaka na nezavarovanem prehodu ceste čez železniško progo. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da je 47-letni voznik tovornega vozila zapeljal na prehod v trenutku, ko je pripeljal vlak. Po trčenju je iztiril priklopnik vlaka, poškodovan pa ni bil nihče. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zadrogiran, brez vozniške ...

Policisti so na območju Novega mesta včeraj nekaj po 14. uri zaradi nezanesljive in nevarne vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio, danes poročajo s PU Novo mesto. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. 22-letnega kršitelja z območja Ljubljane so prijeli in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost heroina in benzodiazepinov. Odrejeni strokovni pregled je kršitelj odklonil. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je bila nameščena ukradena registrska tablica. Zasegli so mu avtomobil in več predmetov, za katere ni znal pojasniti izvora in sumijo, da gre za ukradene predmete. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.900 evrov. Zoper 22-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine. 22-letnika so v preteklem obdobju že večkrat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov.

Prometna nesreča na avtocesti

Okoli 17. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri postajališču Starine. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 35-letni voznik osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je vozil 37-letni voznik iz Slovenije. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izrekli globo.

Zasegli avto

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa na Dolnji Prekopi opravljali meritve hitrosti in zaradi prekoračitve ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat. Ugotovili so, da 29-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in tehnično nepregledan osebni avtomobil. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Laščah je nekdo iz premičnega semaforja ukradel akumulator.

Na območju Dolža so v noči na četrtek neznanci z ograjenega pašnika ukradli tri koze. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 300 evrov.

V isti noči je na območju Semiča nekdo skozi okno poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z dvorišča pa je ukradel novoletno okrasitev. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Prijeli tihotapce in ilegalne migrante

Policisti na Obrežju so včeraj nekaj pred 14. uro kontrolirali voznika kombija Renault master ukrajinskih registrskih oznak. 59-letni državljan Ukrajine je prevažal devet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Nekaj pred 19. uro so policisti na območju Planine v Podbočju ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. 37-letni državljan Gruzije je prevažal štiri državljane Turčije.

Državljanoma Ukrajine in Gruzije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Loče, Obrežje, Slovenska vas, Rakovec, Rigonce) izsledili in prijeli 12 državljanov Afganistana, sedem državljanov Maroka in Sirije, šest državljanov Alžirije, pet Konga, tri iz Bangladeša, državljana Pakistana, Somalije in Nepala. Na območju PP Krško (Planina v Podbočju) so prijeli 13 državljanov Sirije in na območju PP Črnomelj (Preloka) dva državljana Afganistana in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 248 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gorno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

