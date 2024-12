dolenjska

Krkin prostovoljec leta je Mitja Remih

6.12.2024 | 11:50 | M. K.

Novo mesto - V Krki so včeraj, na mednarodni dan prostovoljstva, podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2024 ga je prejel Mitja Remih iz Upravljanja kakovosti. Že tradicionalno so se zahvalili tudi Krkinim krvodajalcem jubilantom, ki jih je letos 246. Med njimi izstopata Alexander Peter iz Proizvodnje zdravil, ki je kri daroval že 90-krat, in Borut Dobovšek iz Term Krka, ki je to dragoceno tekočino daroval že 70-krat.

Naj prostovoljec leta 2024 Mitja Remih in Milena Kastelic, članica uprave in delavska direktorica v Krki (Foto: Krka d.d.)

Vse več je krkašic in krkašev, ki v iskreni želji, da bi pomagali drugim, sodelujejo v dobrodelnih ustanovah, številni pa redno darujejo kri in se odzivajo ne le na družbenoodgovorne akcije v svojih okoljih, ampak se množično udeležujejo tudi Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva, ki poteka že 12 let, so sporočili iz podjetja in dodali: ''Posebno ponosni smo, da številni krkaši dobrodelnim dejavnostim svoj čas namenjajo vse leto, ne le v okviru organiziranih akcij.''

Borut Dobovšek iz Term Krka, ki je kri daroval že 70-krat

Ob letošnji razglasitvi prostovoljca leta in krvodajalcev jubilantov je Betka Luštek, slavnostna govornica in Krkina prostovoljka leta 2018, povedala: ''Prostovoljci smo lahko vsi, ki imamo veliko in odprto srce ter globoko zavezo in občutek odgovornosti, da pomagamo drugim, saj je prostovoljstvo za nas nekaj povsem naravnega. Ne sprašujemo se, ali bi lahko pomagali, ampak razmišljamo le o tem, kako to storiti. Prostovoljstvo temelji na srčnosti in spoštovanju, prispeva k sočutju in dobrim medsebojnim odnosom ter močno krepi povezanost v družbi.'' Poudarila je tudi, da Krka s svojim etičnim delovanjem pozitivno vpliva na družbeno okolje ter spodbuja in motivira k spoštovanju človekoljubnih vrednot.

Krkinim prostovoljkam in prostovoljcem leta se je včeraj torej pridružil Mitja Remih iz Upravljanja kakovosti, ki je že vrsto let predan prostovoljnemu delu. Je reden krvodajalec – to življenjsko pomembno tekočino je daroval že več kot 30-krat. Kot usposobljen bolničar je prostovoljec novomeškega območnega združenja Rdečega križa. Vključen je v številne dejavnosti, med katerimi je zlasti pomembno izobraževanje laične javnosti o osnovah prve pomoči. Je dejaven član Jamarskega kluba Novo mesto in mentor številnim jamarjem pripravnikom. Bolničarsko znanje mu je v pomoč tudi pri operativnih nalogah jamarske reševalne službe, ki deluje pod okriljem krovne organizacije. V zadnjih letih je sodeloval v vseh večjih reševalnih akcijah Jamarske zveze Slovenije in tudi tako potrdil, da je zanesljiv, srčen in predan prostovoljec.

Anton Tršelič, ki je kri daroval že 50-krat

Ob prejemu priznanja je povedal: ''Moj prosti čas je v 80 % namenjen prostovoljstvu. Zame je to nekaj za dušo, kar me veseli, navdihuje in v moje življenje pripelje nove ljudi. Če nekomu lahko pomagam, se v meni prebudi nekaj pozitivnega in to skušam prenašati tudi na svoje sinove.''

Krkaši krvodajalci

Na slovesnosti so se zahvalili tudi Krkinim krvodajalcem jubilantom, ki so kri darovali od 10-krat do 90-krat. Kot je poudarila Ana Žerjal, predsednica Rdečega križa Slovenije, je krvodajalstvo eno od največjih solidarnostnih gibanj v Sloveniji.

Samo v okviru akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva so od leta 2012 krkaši darovali 1208 litrov krvi. Sicer pa več kot 1000 zaposlenih to življenjsko pomembno tekočino, ki pomaga rešiti marsikatero življenje, daruje enkrat do dvakrat na leto. Vsako leto se dolgoletnim krvodajalcem pridružijo številni novi, še dodajajo v Krki.

‹ nazaj