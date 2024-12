dolenjska

Prostovoljce sprejela tudi župana Novega mesta in Črnomlja

6.12.2024 | 11:00 | M. K.

Novo mesto/Čnomelj - Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je v atriju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto pred včerajšnjim mednarodnim dnevom prostovoljstva v sredo sprejel predstavnice in predstavnike prostovoljnih organizacij, ki delujejo v novomeški občini na področjih sociale, humanitarnih zadev, zdravstva in gasilstva. Kot so sporočili z rotovža, se jim je zahvalil za izjemno srčnost in predanost, s katero lajšajo stiske številnih ljudi. Jani Kramar, predstavnik Slovenskega društva Hospic, ki je udeležence nagovoril v imenu prostovoljcev, je izpostavil, da s svojim delom in dejanji postanejo notranje veliko bogatejši in od ljudi prejemajo veliko več, kot dajejo sami.

Jani Kramar (več fotografij spodaj v fotogaleriji; foto: MONM)

SPREJEM V ČRNOMLJU

Tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva povabil na skupno srečanje predstavnike prostovoljcev v občini Črnomelj. Srečanje je potekalo v prijetnem predprazničnem vzdušju, župan pa se je vsem skupaj iskreno zahvalil za dragoceno znanje, čas in srčnost, ki ga namenjajo za dobrobit skupnosti in izjemen prispevek h kakovostnejšemu življenju, so sporočili z občine.

Sprejem v Črnomlju (Foto: Občina Črnomelj)

»Pri vsakem prostovoljnem delu je zagotovo najvažnejši odnos do soljudi, iskrenost in enostavno občutek, da s tem, ko nudiš pomoč, besedo, nasmeh drugemu, osrečiš tudi sebe. Prostovoljstvo je resnično srce skupnosti, saj temelji na nesebični želji po pomoči drugim. Prav vi ste tisti, ki s svojim zgledom gradite mostove solidarnosti in navdiha za prihodnje generacije. Hvaležen sem, da imamo v naši občini toliko izjemnih posameznikov in skupin, ki ne oklevajo, ko gre za pomoč. Vaša dejanja puščajo trajen pečat in so dokaz, da skupaj lahko dosežemo več,« je dejal župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Prostovoljske organizacije je povabil k nadaljnjemu sodelovanju in krepitvi prostovoljstva, ki je temelj trajnostnega razvoja in družbene povezanosti, ter jim zaželel obilo zadovoljstva, zdravja in energije pri njihovih nadaljnjih prizadevanjih.

