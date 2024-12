dolenjska

Priznanja šmarješkim krvodajalcem

6.12.2024 | 10:10 | M. K.

Šmarješke Toplice - Dan pred obeležitvijo mednarodnega dne prostovoljstva, v sredo, 4. decembra, je OZ RK Novo mesto v sodelovanju z Občino Šmarješke Toplice k druženju povabilo krvodajalce jubilante ter prostovoljce prevozov za starejše Prostofer. Povabljenih je bilo 24 darovalcev krvi, ki so darovali kri od 10-krat do največ 80-krat. Vse zbrane sta nagovorila župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar in sekretarka novomeškega RK Barbara Ozimek ter predstojnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimc. Vsi so izrekli zahvalo prostovoljcem in krvodajalcem in poudarili, da so dejanja humanosti in solidarnosti tiste, ki rešujejo življenja in pomagajo ljudem v stiski. Kulturni program so skupaj z mentoricami pripravili učenci OŠ Šmarješke Toplice z recitacijami in glasbenimi točkami. Udeleženci dogodka so se še malo družili ob prijetnem predprazničnem vzdušju, so sporočili iz OZ RK Novo mesto.

Foto: OZ RK Novo mesto

