DS podelil plakete za prostovoljsko delo

6.12.2024 | 09:00 | STA

Ljubljana - Državni svet je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva podelil plakete najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe za leto 2024. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik DS Marko Lotrič, ki je delo prostovoljcev označil kot ključno za krepitev demokratičnih vrednot, človekovih pravic in pravičnosti.

Prejemniki plaket 2024 (Foto: Benjamin Beci/DS)

V nagovoru je Lotrič spomnil, da je mednarodni dan prostovoljstva priložnost, da priznamo in praznujemo prizadevanja prostovoljcev po vsem svetu in njihovo pomembno vlogo pri ustvarjanju bolj povezanih, enakopravnih in trajnostnih skupnosti.

Poudaril je, da je delo prostovoljcev tisto, ki nas spomni, da se spremembe, ki si jih želimo, začnejo pri nas samih, ter da je civilna družba temelj, na katerem slonijo vrednote demokracije, človekovih pravic in pravičnosti.

Izrazil je upanje, da bodo izzivi in potrebe, s katerimi se soočajo prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, na ustrezen način umeščene v strategijo razvoja prostovoljstva za obdobje 2024-2029, k pripravi katere se je zavezala vlada.

Včeraj je plakete prejelo 15 najzaslužnejših posameznikov in organizacij s področja civilne družbe. Marko Alauf, ki je že vrsto let aktiven v Čebelarski zvezi Slovenije in Čebelarskem društvu Ljubljana Moste-Polje, je prejel plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju kmetijske dejavnosti.

Plaketo za izjemen prispevek na področju humanitarne dejavnosti je prejel višji gasilski častnik druge stopnje Jože Derlink, ki med drugim aktivno deluje v Gasilski zvezi Slovenije.

Društvo tabornikov rod Jezerski zmaj Velenje, cilj katerega so krepitev pozitivnega odnosa posameznika do sebe in do drugih, do narave ter do okolja, si je plaketo prislužilo za izjemen prispevek na področju vzgoje in varovanja narave.

Plaketa za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju kulture je šla v roke dolgoletnemu članu Zveze društev upokojencev Slovenije Francu Gombaču.

Planinski vodnik Anton Jesenko iz Planinskega društva Brežice jo je prejel za izjemen prispevek na področju športno-rekreativne dejavnosti, Dušan Konda, ki je skozi desetletja ogromno prispeval k razvoju športa, zlasti kajakaštva, pa za izjemen prispevek na področju športa.

Predsednik Turističnega društva Polenšak Franc Kukovec je plaketo prejel za izjemen prispevek na področju turizma in ohranjanja kulturne dediščine, za izjemen prispevek na področju invalidskega varstva pa jo je prejel Alfred Lasetzky (predlagatelji so bili državni svetnik Danijel Kastelic, Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo paraplegikov Posavja).

Plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zdravja in socialnega varstva je prejel Mijo Levačič, soustanovitelj društva Žarek upanja, ki ponuja psihosocialno obravnavo oseb s težavami zaradi alkohola ter zasvojenosti.

Plaketo za izjemen prispevek na področju vzgoje in izobraževanja so podelili Zvonku Milkoviću, ki je pomembno prispeval k varnemu vključevanju najšibkejših članov družbe v promet, predvsem otrok.

Slovenska zveza društev za telefonsko pomoč v stiski je plaketo prejela za izjemen prispevek na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Plaketo je prejela tudi Mateja Stare, prva slovenska medicinska sestra, ki je bila leta 2011 sprejeta v mednarodno humanitarno organizacijo Zdravniki brez meja, in sicer za izjemen prispevek na področju zdravstvene dejavnosti.

Cveto Šumec, ki že vrsto let prispeva k razvoju gasilstva v Ljubljani, je plaketo prejel za izjemen prispevek na področju humanitarne dejavnosti.

Jože Urbancl, ki je zadnjih 10 let uspešno vodil Župnijsko karitas Šentilj pod Turjakom, jo je prejel na področju socialnega varstva, Tone Urbas pa za izjemen prispevek na področju kulture in športa.

