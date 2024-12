dolenjska

V spomin Alojzu Bambiču

5.12.2024 | 11:40 | L. M.

Šentjernej - Danes ob 17. uri bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala žalna seja občinskega sveta Občine Šentjernej v spomin na častnega občana Alojza Bambiča. Ta naziv je pridobil leta 2017 zaradi posebnih zaslug pri razvoju občine in za večletno delo na družbenem in kulturnem področju. Alojz Bambič je bil med drugim priljubljen dolgoletni poslovodja Mercatorjeve trgovine in odličen pevec. 26 let je prepeval v Šentjernejskem oktetu, bil pa je tudi soustanovitelj Vinogradniškega okteta. Zaslužen je bil za dolgoletna vseslovenska srečanja oktetov v Šentjerneju. Spominu nanj se je še danes mogoče pokloniti tudi z vpisom v žalno knjigo v avli centra.

Alojz Bambič (levo) leta 2017, ko je postal šentjernejski častni občan, takrat je ta naziv prejel tudi njegov sokrajan Tone Kovačič (desno) (Foto: arhiv DL; L. M.)

