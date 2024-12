šport

Krkaši v zadnji četrtini do devete zmage

5.12.2024 | 08:30 | STA; M. K.

Podčetrtek - Košarkarji Krke so v 10. krogu lige OTP banka premagali Terme Olimia s 95:82 (29:23, 51:49, 73:69).

Foto: KK Olimia Podčetrtek

* Dvorana Podčetrtek, gledalcev 100, sodniki: Španić (Postojna), Špendl (Limbuš), Milanović (Kranj).

* Terme Olimia Podčetrtek: Thompson 16 (2:5), Švigelj 13, Stoimenov 16 (1:1), Struger 14 (2:2), Đapa 8 (4:4), Vukotić 2, Atanacković 13.

* Krka: Mirtić 7 (0:2), Bačvić 12 (2:2), Garcia 2 (2:2), Persons 7 (1:4), Špan 14, Cerkvenik 15 (1:1), Skeens 9 (3:4), Smrekar 9 (0:1), Čebašek 20 (1:3).

* Prosti meti: Terme Olimia Podčetrtek 9:12, Krka 10:19.

* Met za tri točke: Terme Olimia Podčetrtek 7:24 (Švigelj 3, Atanacković 3, Stoimenov), Krka 15:26 (Špan 4, Cerkvenik 4, Čebašek 3, Bačvić 2, Smrekar, Mirtić).

* Osebne napake: Terme Olimia Podčetrtek 20, Krka 19.

* Pet osebnih: Vukotić (35.).

Košarkarji Krke so vpisali deveto zaporedno zmago v ligi OTP banka in se hkrati Termam Olimia oddolžili za edini poraz v domačem prvenstvu. Podčetrtčani, ki so konec septembra v prvem krogu v Novem mestu presenetili s 83:76, so doživeli tretji poraz v nizu, a z izkupičkom 6-4 ostajajo v zgornjem delu razpredelnice.

Tudi tokrat so Terme Olimia bile dolgo v igri za zmago. Dobro minuto pred koncem tretje četrtine so vodile z 69:64. A sledile so minute Krke, ki je naredila delni izid 27:4 in mirno prišla do dveh točk.

Pri Novomeščanih, ki so zadeli 15 trojk iz 26 poskusov (v prvem polčasu 9:12), je Jakob Čebašek dosegel 20 točk (met iz igre 8:10), 15 jih je prispeval Miha Cerkvenik (trojke 4:6), 14 pa Jan Špan (trojke 4:7). Za domače sta po 16 točk zbrala Joshua Thompson in Aleksandar Stoimenov.

Foto: KK Olimia Podčetrtek

Izjava po tekmi:



Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago. Ni nam bilo lahko igrati v Podčetrtku, sploh ker vsaka ekipa v slovenskem prvenstvu čaka, da bi mi mogoče padli. So izkušena ekipa, vedo, kaj počnejo in so zelo neugoden nasprotnik. Tokrat smo imeli en dan več od njih za počitek, oni pa tega ritma niso navajeni in zato so verjetno tudi padli v drugem polčasu. Bila je dobra tekma, čeprav smo mi imeli težave s poškodbami dveh igralcev, eden pa je igral z zvitim gležnjem. Vse to se pozna, smo pa bili z glavo že preveč na tekmi ABA lige proti Splitu. Nosilci igre bi se morali prej zbuditi, ko pa so se, smo zasluženo dobili tekmo. Zelo vesel sem zmage, Termam Olimia pa želim veliko sreče v nadaljevanju sezone.«

Krkaši z devetimi zmagami in porazom ostajajo na vrhu lestvice, v naslednjem krogu pa bodo v sredo, 11. 12., gostili Triglav. V ponedeljek, 9. 12. pa bodo v ABA ligi gostovali pri Splitu.

