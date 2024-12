kronika

Otrok se je zaklenil v hišo

5.12.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.25 uri so krške poklicne gasilce preko ReCO Brežice obvestili, da se je otrok zaprl v stanovanjsko hišo na Pristavi v Mestni občini Krško. Izvozili so z dvema gasilcema tehničnima reševalcema in enim vozilom. Po prihodu na kraj so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata ter omogočili staršem vstop do otroka, so zapisali na spletni strani PGE Krško.

Že ob 10.51 uri pa je njihovo pomoč potreboval občan - pri zaklenjenem osebnem vozilu na Erjavčevi ulici. Gasilca sta s tehničnim posegom odklenila avto in lastniku omogočila vstop v vozilo.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

‹ nazaj