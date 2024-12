družabno

Nasmejana ob šunkah

5.12.2024 | 20:00 | Lidija Markelj

V prazničnem decembrskem času bodo večkrat na mizi razne dobrote – od slanih do sladkih. A treba jih je znati primerno pripraviti in ponuditi, s tem pa gotovo nimata težav gospoda s fotografije. Podjetnik Zvonko Grabnar iz Šentjerneja (desno), gostinec, ki ga poznamo po odličnih dnevnih malicah, keteringu in organizaciji praznovanj za skupine pod čudovitim lesenim kozolcem, ter Aleš Pavlič (levo) iz Orehovice pri Šentjerneju, ki uživa v kuharskem poklicu. Ni čudno, da sta ob šunkah velikankah oba tako nasmejana. Dobre volje pa je lahko tudi Aleševa žena Patricija Pavlič, dolgoletna direktorica trebanjskega CIK-a, od pred kratkim pa vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Šentjernej. Ne dvomimo, da ji mož rad priskoči na pomoč tudi v domači kuhinji, v kateri jo preseneti z okusnim kosilom ali pa večerjo.

