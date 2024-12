dolenjska

Elektrarne na strehah

4.12.2024 | 17:00 | Rok Nose

Mokronog - Občina Mokronog - Trebelno je na Osnovno šolo Mokronog, podružnično šolo na Trebelnem, občinsko stavbo in sosednji kulturni dom namestila sončne elektrarne, da bodo zagotovili energetsko samooskrbo teh javnih objektov, ki so v njeni lasti, in zmanjšali stroške elektrike. Obenem bodo tako prispevali tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Sončne elektrarne na strehi kulturnega doma in občine (Foto: R. N.)

Po besedah župana mag. Franca Glušiča so imeli na občini nekaj manjših težav s prehodom na sončne elektrarne, saj je zaradi napake v sistemu za kratek čas nekajkrat zmanjkalo elektrike, a so pozneje s pravimi nastavitvami zadevo rešili.

Občina Mokronog - Trebelno na štiri javne objekte postavila sončne elektrarne – Na leto prihranek okoli 90.000 evrov

