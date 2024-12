družabno

Po obronkih Trške Gore

4.12.2024 | 11:30 | Helena Murgelj

Društvo upokojencev Otočec je v sklopu projekta Spoznavajmo Dolenjsko organiziralo meddruštveno pohod. 244 pohodnikov iz 20 upokojenskih društev je pred Gasilskim domom na Otočcu pozdravil predsednik DU Otočec Stanko Pintar (na fotografiji levo), animator Jože Tori (desno) pa je predstavil traso. Ta je z Otočca vodila po obronkih Trške gore in nazaj na Otočec. Med potjo so imeli štiri postanke. Prvi je bil pri Centru biotehnike in turizma na Sevnem, kjer jih je pozdravila ravnateljica Dijaškega in študentskega doma Grm Novo mesto Martina Kralj. Druga postaja je bila pri razvalinah gradu Bajnof, kjer je Jože Tori spregovoril o zgodovini tega gradu, tretji postanek pa je bil pri zidanici znamenitega skladatelja Marjana Kozine. Kot je znano, bo zidanica celovito prenovljena, s prenovo pa bo v njej zaživel kulturno-etnološki center. Zaključek pohoda je bil pri zidanici Colnar v prelepem okolju vinorodnega okoliša. Ob prigrizku in pijači je zbrane pozdravila Katarina Colnar. Pohodniki so družno zapeli po Trški gori je odmevalo ubrano petje. Za prihodnjo organizacijo pohoda je DU Otočec predalo štafeto predstavniku DU Mali Slatnik Franciju Draganu, ki bodo pohod organizirali v mesecu decembru.

