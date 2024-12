kronika

Pijan v kripi bežal pred policisti

4.12.2024 | 12:00 | M. K.

Sinoči okoli 22. ure so policisti na območju Novega mesta ustavljali voznika osebnega avtomobila Toyota verso. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo ter nevarno vozil po levi strani vozišča. Avtomobil so ustavili na Ljubljanski cesti in ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,63 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Vozil je neregistriran, tehnično nepopoln in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 4.440 evrov, danes pojasnjujejo na Policijski upravi Novo mesto. Zoper osumljenca bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine. 30-letnika so že 11-krat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov.

Prijeli tatico

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 14.30 obveščeni o skupini mlajših oseb, ki naj bi kradli iz prodajalne v Krškem in pobegnili. Takoj so se odzvali in na območju Krškega izsledili šesterico, ki je ustrezala opisu. Ugotovili so njihovo identiteto in 22-letnici zasegli ukraden zvočnik. Ostalih pet je mladoletnikov. Nadaljujejo s preverjanjem okoliščin in bodo zoper osumljenko na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Poškodoval kartomat

Na železniški postaji v Novem mestu je v noči na torek nekdo poškodoval kartomat in povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Trebnjem je nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 600 evrov škode.

V kraju Križe na območju PP Novo mesto je včeraj med 6.30 in 15. uro neznanec skozi priprto okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in dva prenosna računalnika.

Prehitra

Okoli 7.30 so policisti na Obrežju ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila BMW nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 182 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 52 km/h. Nekaj pred 14. uro so kontrolirali 50-letnega voznika osebnega avtomobila VW tiguan italijanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 187 km/h. Kršiteljema so policisti izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Rakovec, Stara vas, Obrežje) včeraj prijeli 15 državljanov Maroka, sedem Afganistana, pet iz Nepala ter Bangladeša in po enega državljana Kitajske, Kuvajta in Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 64. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

