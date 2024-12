kultura

FOTO: Odkrili doprsni kip Franceta Slane

4.12.2024 | 08:50 | M. K.

Krka - Kulturno društvo Krka je v petek slavnostno obeležilo svojo 30-letnico delovanja. Praznovanje so združili z odkritjem doprsnega kipa akademskega slikarja in častnega občana Občine Ivančna Gorica, Franceta Slane. France Slana, ki je bil še posebej zaslužen za trajne dosežke na področju likovne umetnosti, je s svojim ustvarjanjem in delovanjem na Krki pomembno prispeval k prepoznavnosti ivanške občine tako doma kot v tujini. Občina mu je zato leta 2013 podelila naziv častnega občana.

Foto: Občina Ivančna Goprica; G. S.

Pobuda za postavitev spominskega kipa, posvečenega Francetu Slani, ki je od leta 1990 živel in ustvarjal na Krki, je prišla s strani dolgoletnih prijateljev, so sporočili z ivanške občine. Izdelavo doprsnega kipa so naročili mlademu akademskemu kiparju Denisu Dražetiču, postavitev pa sta omogočila Kulturno društvo Krka in Občina Ivančna Gorica. Slavnostnega odkritja so se udeležili številni gostje. Prisotne so nagovorili akademik dr. Milček Komelj, priznani umetnostni zgodovinar in poznavalec Slanovih del, eden od pobudnikov postavitve kipa dr. Dušan Grošelj ter predsednik Sveta Krajevne skupnosti Krka, Klemen Oblak. Nekaj besed o Slani je namenil krški župnik Dejan Pavlin.

Po odkritju kipa se je praznovanje 30-letnice nadaljevalo v prostorih Družbenega centra Krka. Dolgoletni predsednik in zdajšnji podpredsednik društva Jože Kozinc je poudaril, da ima kultura, kot hrbtenica razvoja v družbi, na Krki dolgo in bogato tradicijo. Kulturno društvo danes združuje približno 100 članov, razdeljenih v več sekcij. Med njimi so zelo aktivne gledališka skupina odraslih, mladinska gledališka skupina, otroški in mešani pevski zbor, recitatorska skupina ter plesna skupina Fejst ples, ki bo še v tem letu obeležila 30 letnico delovanja. Omenjene sekcije KD Krka so tudi poskrbele za kulturno-zabavni utrip na petkovi prireditvi. Na odru družbenega centra so se jim pridružili še najmlajši iz tamkajšnjega vrtca in podružnične šole na Krki.

Ob jubileju je zbrane nagovoril tudi župan Dušan Strnad, ki je poudaril, da je Kulturno društvo Krka eno osrednjih kulturnih društev v ivanški občini. Izpostavil je, da so njihove prireditve, še posebej gledališke predstave, vedno množično obiskane in organizirane na visoki ravni. Društvu je ob obletnici zaželel še veliko uspehov in jim ob tej priložnosti izročil spominski kovanec Prijetno domače. Župan se je ob zaključku zahvalil vsem, ki so prispevali k postavitvi doprsnega kipa Franceta Slane, ter izrazil priznanje Krčanom za ohranjanje spomina na pomembne sokrajane. Ob tem je spomnil, da je v neposredni bližini, že od leta 2016, postavljen tudi doprsni kip Avgustu Likovniku, zaslužnemu športnemu in turističnemu delavcu ter častnemu občanu Ivančne Gorice.

Praznovanje se je sklenilo s svečano podelitvijo Linhartovih značk zaslužnim članom Kulturnega društva Krka. Srebrne značke so prejeli Mateja Jere Grmek, Anka Kandus in Damjan Zajc, zlati znački pa sta prejela Robert Škufca in Jože Kozinc. Linhartove značke je podelila in predstavnica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sicer pa tudi predsednica ZKD občine Ivančna Gorica, Saša Koleša, so še spšoročili z ivanške občine.

