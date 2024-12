dolenjska

Z dolenjskimi in belokranjskimi župani o urejanju vodotokov

Žužemberk - Državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc se je včeraj mudila ob porečju spodnje Save na Dolenjskem in v Beli krajini. V Žužemberku se je srečala s predstavniki občin, kjer so pregledali opravljeno delo in načrte za naprej. Župani so opozorili na pomanjkanje dogovora o skupnem urejanju Kolpe s Hrvaško.

Srečanje s predstavniki občin je gostila Občina Žužemberk. (Foto: Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Na sestanku z župani in drugimi predstavniki občin Črnomelj, Semič, Metlika, Trebnje, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Žužemberk, Straža, Novo mesto, Škocjan, Šentjernej, Mirna, Mirna peč, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice so spregovorili predvsem o rednem vzdrževanju vodotokov in naložbah na tem področju. Omenjene občine namreč avgusta lani niso utrpele poplav tako kot nekatere druge občine, ki jih je že obiskala in si ogledala sanacijo po poplavah.

KOLPA - NAPLAVINE IN BOBRI

Na sestanku na Občini Žužemberk so med drugim izpostavili vzdrževanje vodotoka reke Kolpe, predvsem odstranjevanja naplavin, podrtega drevja in problematike, povezane z bobri. Strinjali so se, da do težav prihaja predvsem, ker je Kolpa obmejna reka in s Hrvaško še ni doseženega dogovora o skupnem upravljanju reke. Tako kot župani tudi Kegljevič Zagorc ocenjuje, da je potreben celovit medržavni dogovor o urejanje reke, saj gre za vprašanja in obveznosti, ki se dotikajo obeh držav, je povedala v izjavi po sestanku.

Med aktualnimi projekti, ki jih na jugovzhodu države vodita ministrstvo in občine, je državna sekretarka izpostavila protipoplavno ureditev potoka Kobila v občini Šentjernej in protipoplavno ureditev potoka Toplica v občini Šmarješke Toplice. "Oba projekta tečeta, začetek del del pa je predviden v začetku naslednjega leta," je povedala.

Prav tako bo po njenih besedah kmalu stekla dolgoročnejša sanacija vodotokov v občinah Osilnica in Kostel, kjer je jeseni 2022 s svojimi pritoki poplavljala predvsem reka Kolpa, in kjer vodstva občin že dlje časa opozarjajo, da sanacija zamuja.

Srečanje z župani občin iz jugovzhodne Slovenije je potekalo v sklopu obiskov na terenu, ki jih v novembru in decembru izvajata minister Jože Novak in Kegljevič Zagorc. Njihov namen je s predstavniki občin pregledati opravljeno delo na vodotokih v letu 2024 in predstavitev osnutka programa del na vodotokih za prihodnji dve leti.

