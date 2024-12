kronika

Obtožena povedala, da ga je ''malo'' zabodla

3.12.2024 | 19:00 | STA

Ljubljana/Kočevje - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava v sojenju Maji Nosan, ki ji obtožnica očita uboj zunajzakonskega partnerja v Kočevju. Nosanova se danes ni želela zagovarjati, reševalca, ki sta bila kritičnega dne na mestu tragičnega dogodka, pa sta pričala, da jim je obtožena povedala, da je "malo" zabodla nekdanjega partnerja.

Stanovanjski blok, kjer je živela Maja Nosan s partnerjem. (Foto: arhiv DL;M. G.)

Obtožnica Nosanovi očita, da je junija letos v stanovanju v Kočevju v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti vzela življenje svojemu partnerju. S kuhinjskim nožem ga je zabodla v zgornji desni del prsnega koša pod ključnico, kar je povzročilo krvavitev, zato je na kraju umrl. Pri tem je bila zaradi sindroma odvisnosti od psihoaktivnih snovi sposobnost obtožene razumeti pomen svojega dejanja in zmožnost imeti v oblasti svoje ravnanje bistveno zmanjšana.

Nosanova se danes ni želela zagovarjati, je pa sodišče zaslišalo več prič, ki so bile kritičnega dne na kraju dogodka. Reševalec v Zdravstvenem domu Kočevje Jan Kovačevič je povedal, da so kritičnega dne dobili poziv dispečerskega centra, da v stanovanjski hiši v Kočevju na tleh leži neodzivna oseba. Ko so prispeli na kraj tragičnega dogodka, je žrtev ležala na hodniku pred stanovanjem in ni kazala znakov življenja, med oživljanjem pa je Kovačevičeva sodelavka Alma Velikonja opazila, da ima žrtev vbodno rano v zgornjem delu prsnega koša.

Vmes je iz stanovanja prišla obtožena Maja Nosan, ki je v rokah držala telefon in je povedala, da mora nekoga poklicati. Kovačevič se z obtoženo ni pogovarjal, opazil pa je, da ima okrvavljene roke. Na vprašanje Kovačevičeve sodelavke, ali ga je zabodla, obtožena sprva ni odgovorila, na ponovljeno vprašanje pa je odgovorila, "da, malo." Kovačevič sicer ocenjuje, da je bila žrtev že mrtva, ko so reševalci prišli na kraj dogodka.

Reševalka Alma Velikonja danes sodišču ni znala povedati, zakaj je obtoženo že na kraju tragičnega dogodka vprašala, ali je zabodla žrtev. Je pa, ko je na žrtvi opazila vbodno rano, hitro posumila, da je v ozadju nekaj večjega, zato je sodelavcu naročila, naj pokliče policijo.

Ali je bila obtožena kritičnega dne okrvavljena, se Velikonja ne spomni. Obtožene tudi ne pozna, je pa vedela, da je bila v zunajzakonski zvezi s pokojnim, kot tudi, da je bilo v zvezi "burno." Usodnega dne je bil na kraju dogodka tudi kriminalist Boštjan Divjak s policijske postaje Kočevje. Kot je danes povedal sodišču, je slišal obtoženo, da naj bi dejala, "nisem ga hotela toliko."

Sojenje Nosanovi je danes prevzel petčlanski senat pod vodstvom sodnice Neve Bizjak, ki jih je bil predodeljen primer. Nosanova je namreč sredi novembra na predobravnavnem naroku priznala očitano ji kaznivo dejanje, a je sodnica Eva Senica Visočnik njeno priznanje zavrnila, ker je obtožena sodišču povedala, da se kaznivega dejanja ne spominja.

