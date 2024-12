posavje

Polbrat Melanie Trump: Nikoli nisem iskal stikov

3.12.2024 | 13:40

Starejši polbrat bodoče prve dame Združenih držav Amerike Melanie Trump je v ekskluzivnem intervjuju spregovoril o otroštvu in razkril, ali je v stiku z družino.

Denis Cigelnjak svojih polsester Melanie Trump in Ines Knavs ni nikoli spoznal. (Edit: Svet24)

Ko je bil Donald Trump prvič izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike, je v javnost prišla vest, da ima Melania Trump poleg sestre Ines tudi starejšega polbrata po očetovi strani. Denis Cigelnjak že celo življenje živi v Hrastniku in čeprav je videti, da je poniknil, temu ni tako, le ni se izpostavljal v javnosti. Novinarka Jane pa je pred kratkim njim uspela vzpostaviti stik, rezultat tega pa je iskren pogovor o preprostem življenju polbrata Melanie Trump. Del tega najdete tudi tukaj.

»Oče, polsestri Melania in Ines, razmišljate kdaj o njih?« ga je previdno vprašala novinarka. »Nikoli nisem iskal stikov, razumem, da ne sodim v njihov svet. Napisan je na rojstnem listu, kolikor pač je, je plačeval preživnino, ampak mama o njem ni govorila, jaz pa je tudi nisem spraševal. Seveda ujamem kakšne vesti, hkrati pa se zavedam, da z njimi nimam nič – jaz sem samo tukaj. Samo obstajam. To je vse. Zame je to nekakšna imaginarna pravljica, nekaj, kar se dogaja za devetimi gorami. In če smo iskreni, teh ljudi niti ne poznam, tako da …,« je iskreno odgovoril 59-letni Denis Cigelnjak, ki se je dotaknil tudi govoric in medijskega pompa, ki bi lahko škodil njegovi družini.

