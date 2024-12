kronika

V Šentjerneju nad okno gostilne

3.12.2024 | 08:30 | M. K.

V noči na ponedeljek je v Šentjerneju nekdo razbil steklo gostinskega lokala in povzročil za okoli 500 evrov škode, danes med drugim poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Vlomi in tatvine

V Dolnji Prekopi je nekdo iz garaže stanovanjske hiše ukradel motorno žago, kotno brusilko in dva vrtalnika. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 450 evrov.

Med 25. 11. in 2. 12. je na območju Medvedjeka neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel agregat in dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Brežice, Loče, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Obrežje) včeraj prijeli 15 državljanov Afganistana, deset Maroka, sedem Sirije, štiri Iraka, tri državljane Slonokoščene obale in Bangladeša, državljana Nepala in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Tribuče, Vinica) so prijeli tri državljane Maroka in dva iz Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 57. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

