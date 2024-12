dolenjska

''Čista stranišča so odraz vsake hiše, gostilne, občine''

2.12.2024 | 20:00 | Rok Nose

Novo mesto - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je letos že šestnajstič izvedlo akcijo Naj javno stranišče. Na nedavni zaključni prireditvi v Trebnjem so podelili priznanja najboljšim; v kategoriji mestnih občin je, kot smo poročali, najbolj urejeno javno stranišče v Novem mestu.

Za čistost javnega stranišča na Glavnem trgu v Novem mestu skrbi tudi Jože Juršič. (Foto: R. N.)

»Zelo smo veseli, da so nas ponovno prepoznali kot nekoga, ki lepo skrbi za javno stranišče. Zahvaliti se moramo našim upokojencem, ki dejansko skrbijo za urejenost javnega stranišča na Glavnem trgu,« je po prejemu nagrade povedal vodja urada za infrastrukturo na novomeški občini Franci Starbek.

V torek dopoldne smo obiskali javno stranišče v dolenjski prestolnici, na oknu pa je že visela zmagovalna lenta. Iz prve roke smo se lahko prepričali, da je šla nagrada v prave roke. »Trije upokojenci skrbimo za čistočo stranišča, poleg mene še Jože Šeremet in Ljubica Cukut, ki sta brat in sestra. Izmenjavamo se na vsakih nekaj dni. Za vsako stranko počistimo, tukaj smo od osmih zjutraj do treh popoldne,« je dejal Jože Juršič. Po njegovih besedah včasih javno stranišče dnevno obišče dvajset ljudi, včasih pa tudi nihče. »Čisto odvisno od dneva,« pove.

V soboto, ko bo končal svojo izmeno, bo opravil še »generalko«, da bo v ponedeljek njegov naslednik vstopil v čiste prostore. »To pričakujem tudi jaz, ko bom potem prišel na vrsto. Tak sistem imamo in vsi se ga držimo,« je še dodal Jože, ki že nekaj časa skrbi za to javno stranišče na Glavnem trgu. Na vprašanje, zakaj se je za to odločil, odgovarja: »Doma nimam kaj početi, tukaj pa nekaj dobrega naredim za druge. Pa še nekaj malega zaslužim. Čista stranišča so odraz vsake hiše, gostilne, občine. Tega so me naučili doma pa tudi kasneje v jugoslovanski vojski.« Ponosen je, da so se pri ocenjevanju za naj javno stranišče znova zavihteli na sam vrh med mestnimi občinami.

Visoko, na četrtem mestu med mestnimi občinami, je tudi javno stranišče v Krškem, črnomaljsko pa je bilo tretje med nemestnimi občinami (lani so zmagali).

Društvo za KVČB pa najbolj zanemarjenim javnim straniščem podeljuje tudi grajo – straniščno metlico. Takih stranišč na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini letos niso našli, se je pa metlici za las izognilo javno stranišče na tržnici v Brežicah. V spodnjem delu lestvice med avtocestnimi počivališči sta tudi Petrolova bencinska servisa Dul in Podsmreka, medtem ko je Petrolov servis Zaloke (smer Ljubljana) pristal na visokem petem mestu.

