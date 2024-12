družabno

Fantastični Tii ni uspelo v finale

2.12.2024 | 14:00 | Renata Mikec

Tiin nastop v TV šovu Slovenija ima talent je žirijo prevzel, gledalci pa so odločili drugače. (Foto: POP TV)

V 4. polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent je nastopila tudi 19-letna Tia Valentinc, dijakinja zaključnega letnika Srednje šole Brežice. Med pripravami na polfinale je imela največ težav z iskanjem primerne pesmi. Vseeno je zimzeleno You make me feel like a natural woman legendarne Arethe Franklin odpela izjemno in navdušila tako občinstvo v studiu kot člane strokovne žirije. Žirantki Marjetka Vovk in Ana Klašnja sta imeli ob koncu solzne oči, tudi komentarja Andreja Škufce in Lada Bizovičarja sta obetala. A očitno je bila konkurenca tako huda, da je mlada glasbenica iz okolice Krškega na koncu izpadla.

Tio glasba navdušuje že od malega, med drugim se je šest let učila igranja kitare pod mentorstvom Mihe Koretiča v krški glasbeni šoli, kjer je tudi članica benda, zdaj pa že sedem let svoj pevski talent razvija v Pevskem studiu Anja pod vodstvom Anje Kramar. Kot je povedala, si želi na mednarodne odre, saj večina slovenske publike ne posluša takšne zvrsti glasbe, ki jo sama obožuje, kar je očitno tudi po sinočnjem nastopu.

Mnogi so nad gledalci, ki so z glasovanjem odločali, kdo bo šel v finale, razočarani, saj si je dekle zagotovo zaslužilo napredovanje. Izmed petih odličnih polfinalistov je v finale uspelo bratcu in sestrici Edvardu in Fridi, ki sta navdušila s svojim spominom in citiranjem števila pi, ter gibalni skupini (Duo) Kamikazete.

