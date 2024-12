dolenjska

FOTO: Praznične lučke v Deželi kozolcev

2.12.2024 | 11:00 | M. K.

Šentrupert - Minuli konec tedna so tudi v Deželi kozolcev slovesno prižgali praznične lučke. Med programom so nastopili: Marko & Valentina, OPZ in MPZ OŠ dr. Pavla Lunačka.

Foto: Gašper Ogrinc in Primož Primec (adventni venec)

Zbrane je, kot so sporočili z občine, nagovoril župan Tomaž Ramovš, ki je skupaj s svetniki Občinskega sveta ter pomočjo Božička prižgal praznične lučke.

Opravili so tudi blagoslov velikega adventnega venca, ki so ga naredili v Etno družabnem društvu Draga pri Šentrupertu oz. njegov član Stanko Okorn. Blagoslovil ga je župnik Jakob Trček, prižgali so prvo svečko.

Na ogled je postavljenih tudi 17 dreves, ki so jih okrasili varovanci vrtca Čebelica in učenci OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert. Drevesa sta prispevala Zavod za gozdove Republike Slovenije in Društvo lastnikov gozdov Sopota - Laško.

‹ nazaj