Padavine na vidiku, kako nizko bo meja sneženja?

2.12.2024 | 09:00 | G. G.

V nedeljo se je pričela meteorološka zima, srednjeročna napoved za sneženje pa ostaja majhna.

Sneg pod tisoč metri napovedujejo za prihodnji konec tedna ... (Foto: arhiv DL)

Teden se bo začel, kot se je končal. Delno jasno bo, dnevne temperature pa bodo od 5 do 9 stopinj Celzija. V torek bo po napovedi vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) pretežno oblačno, v notranjosti bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severnih krajih možne rahle padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj. V sredo se bo v zahodni Sloveniji jasnilo, drugod bo ostalo oblačno in večinoma suho.

Bolj zanimivo dogajanje bo konec tedna, ko nas bo prešla vremenska fronta. Ob tem bo nad severnim Sredozemljem nastal sekundarni ciklon in upočasnil proces. Od tega, kako hitro se bo umikal proti jugu, bo odvisno tudi, kako hitro bodo padavine pri nas ponehale, menijo meteorologi. Po trenutni napovedi so padavine pričakovane v noči na nedeljo ter v nedeljo. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov nadmorske višine, kako nizko, to bo treba še počakati.

Dobri poznavalci vremenskih pojavov na spletnem portalu Neurje.si pa glede srednjeročni napovedi, ki ima doseg približno 20 dni, pravijo, da bo »vremensko stanje povsem podobno prejšnjim letom«. To pomeni, da bo možnost sneženje v Sloveniji majhna.

