FOTO: Z odprtjem drsališča v praznični december

2.12.2024 | 09:00 | M. K.

Žužemberk - Na Gradu Žužemberk je po včerajšnjem odprtju vse do 5. januarja 2025 na voljo drsališče. Tudi sicer bo adventni čas v občini, kot obljubljajo organizatorji, postregel z bogatim kulturno-zabavnim programom, ki ga je v sodelovanju z društvi pripravil Zavod Žužemberk. Obiskovalci bodo poleg drsanja na drsališču lahko uživali na stojnicah domačih dobrot in izdelkov, kulturnih dogodkih in srečanjih, v Gradencu pa bodo lahko obiskali Božičkovo deželo.

Foto: Občina Žužemberk (Fotografije spodaj v fotogaleriji: R. N.)

Adventni čas je običajno najbolj praznični čas v letu, zlasti najmlajši se veselijo prihoda darežljivih mož in obdarovanja in tudi v Občini Žužemberk se z Zavodom in dedkom Mrazom že pripravljajo na obdarovanje najmlajših ob izteku leta. Novost in praznična posebnost pa je zagotovo drsališče, ki so ga izpeljali tudi s pomočjo donacij gospodarstvenikov in posameznikov.

Župan Občine Žužemberk Jože Papež: ''Zelo sem vesel, da nam je uspelo z Zavodom ter darežljivo podporo podjetij in posameznikov pripraviti tako pester in bogat praznični program. Še bolj ga bodo veseli naši najmlajši in njihovi starši. Vabim občanke in občane, da dodobra izkoristijo vse priložnosti za srečanja ter druženja, z drsalkami ali brez. V Občini Žužemberk smo poskrbeli, da nam do konca leta zagotovo ne bo dolgčas.''

Direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc: ''Odločitev za drsališče je bila tista luč upanja, ki prežene vsakdanjo meglo in prinaša veselje v naše kraje. Hvaležna sem, da je župan prepoznal drsališče kot simbol tega, kar Zavod Žužemberk predstavlja: turizem, kulturo, šport in mladino. Drsališče pa ni le to, je tudi prostor medgeneracijskega povezovanja. Je kraj, kjer otroci naredijo prve drsalne korake, mladina uživa v zimskih radostih, družine se še bolj povežejo, in naši starejši z nasmehom obujajo spomine na svoje dni na ledu. Tukaj pišemo nove zgodbe, se gibamo, zabavamo in družimo. Tukaj se krepijo vezi, ki držijo našo skupnost kot eno. Vabljeni.''

