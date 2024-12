šport

ŠD SU doma poražen

2.12.2024 | 08:30 | M. Š.

Aktualni državni prvak, Savinja Plasard, je v derbiju sedmega kroga 1. SNTL za moške v gosteh premagala domači Murexin s 4:1. Napeto je bilo v Mengšu, kjer so domačini prišli do prve letošnje zmage, s 4:3 so bili boljši od Kajuh-Slovana, Fužinar Inter Diskont je doma s 4:2 premagal Savinjo KPM, v Novem mestu pa Maribor s 4:1 domači ŠD SU. Prosta je bila Krka.

Foto: FB ŠD SU

V minulih desetih dneh je Savinja Plasard od Savinja Plasard igrala zaostali tekmi v prvoligaški konkurenci. Obakrat je vknjižila po dve točki, doma proti Ravenčanom s 4:2, v gosteh pa proti Mengšanom s 4:1. Tako so na derbi v Puconce odšli točkovno poravnani z Murexinom.

Da se obeta ogorčen boj za vsako zmago, je napovedal uvodni obračun dvojic, v katerem sta Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik v petem nizu z 11:8 strla odpor Gregorja Zafoštnika in Tomaža Pelcarja. Že naslednjemu dvoboju je bil Zafoštnik s 3:1 boljši od Podobnika, medtem ko je Vovk Petrovski s 3:1 premagal Damjana Zelka. Za povišanje vodstva je poskrbel Žiga Kristijan Žigon, ki je Tomažu Pelcarju prepustil en niz, tako kot tudi Vovk Petrovski Zafoštniku.

Še bolj napeto je bilo v Mengšu, kjer so domačini proti Ljubljančanom lovili svojo prvo letošnjo zmago. Tekma se je zanje začela dobro, saj sta Aljaž Frelih in Luka Jokič premagala dvojico Andraž Novak in Vid Nared, nato pa je Novak s 3:1 premagal Jokiča. V nadaljevanju se je tehtnica obrnila na domačo stran, saj je Mengeš po zmagah Aljaža Goltnika s 3:0 proti Boru Brodnjaku in Aljaža Freliha s 3:2 proti Naredu prišel do lepe prednosti. Vendar se gostje niso sprijaznili s porazom, Brodnjak je bil s 3:0 boljši od Jokiča, Novak pa s 3:1 od Freliha. V odločilnem dvoboju pa je Goltnik mengeški ekipi zagotovil prvi par točk.

V Novem mestu je domači ŠD SU dobro začel dvoboj z Mariborčani, saj so dobili igro dvojic, toda nadaljevanje zanj ni bilo več tako uspešno. Gostje so bili v odlični dnevni formi, Tomaž Roudi je dobil obe svoji posamični tekmi, eno zmago je dodal Matevž Črepnjak, v najbolj razburljivi tekmi pa je Gregor Komac s 3:2 premagal Uroša Slatinška, za katerega je bil to prvi poraz v domačem prvenstvu v letošnji sezoni. Z zmago so lanskoletni podprvaki na tretjem mestu.

Svoje druge letošnje zmage so se veselili Ravenčani, ki so po zaslugi Mitje Horvata in Darka Jamška slavili v dvojicah. Boljša sta bila od Matica Čoparja in Patrika Rosca. Horvat je v nadaljevanju dvoboja prišel še do dveh posamičnih zmag, s 3:0 je premagal Čoparja, s 3:1 pa Dejana Jovanovića, ki je bil pred tem s 3:1 boljši od Jamška, medtem ko je Rosc s 3:1 premagal Bojana Paviča. Toda izkušeni Pavič je s 3:2 strl odpor Čoparja, s tem pa tudi svoji ekipi zagotovil končno zmago.

Izidi v 1. SNTL moški

Sedmi krog: Murexin – Savinja Plasard 1:4, Fužinar Inter Diskont – Savinja KPM 4:2, Mengeš – Kajuh-Slovan 4:3, ŠD SU – Maribor 1:4, Krka prosta,

Vrstni red: 1. Savinja Plasard 12 (24:4), 2. Murexin 10 (21:7), 3. Maribor 10 (20:13), 4. ŠD SU (17:13), 5. Savinja KPM (18:17), 6. Fužinar Inter Diskont 4 (16:19), 7. Mengeš 2 (12:27), . Kajuh-Slovan 2 (12:21), 9. Krka (2:24).

‹ nazaj