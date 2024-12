šport

Krka nadaljuje zmagoviti niz

2.12.2024 | 07:30 | STA; M. K.

Šenčur - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige OTP banka v gosteh premagali GGD Šenčur s 86:72 (33:18, 55:39, 71:61).

Foto: Darko Jerše/GGD Šenčur

* Dvorana Šenčur, gledalcev 100, sodniki: Krejić (Kranj), Palčič (Postojna), Žlajpah (Grosuplje).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Todorović 7 (0:4), Krajina 5 (1:2), Antić 13 (1:4), Malovčić 21 (3:3), Petrovič 5 (2:2), Rojc 6 (4:4), Čibej 10 (1:1), Ćorić 5.

* Krka: Mirtič 9 (1:2), Garcia 11 (5:6), Persons 2 (2:2), Špan 6, Cerkvenik 22 (0:1), Skeens 6, Smrekar 7 (2:4), Klobučar 9 (2:3), Čebašek 14 (2:2).

* Prosti meti: GGD Šenčur 12:20, Krka 14:20.

* Met za tri točke: GGD Šenčur 8:22 (Malovčić 4, Todorović, Petrovič, Čibej, Ćorić), Krka 12:26 (Cerkvenik 6, Špan 2, Čebašek 2, Smrekar, Klobučar).

* Osebne napake: GGD Šenčur 23, Krka 23.

* Pet osebnih: /.

Ekipa iz dolenjske prestolnice je po zmagoslavju na Gorenjskem ujela vodilni Kansai Helios, obe zasedbi imata razmerje zmag in porazov 8-1. Šenčur ostaja v spodnjem delu razpredelnice z dvema zmagala in sedmimi porazi.

Novomeščani so odločno začeli obračun na Gorenjskem. V tretji minuti so povedli z 10:0 in domačega trenerja Miljana Pavkovića prisilili, da je zahteval minuto odmora.

Po njej se razmerje moči na parketu ni bistveno spremenilo, Dolenjci so bili še naprej korak pred gostitelji. Ob koncu uvodne četrtine so povedli za 17 točk (33:16), v končnici prvega polčasa pa je njihova najvišja prednost znašala 18 točk (55:37).

Gostitelji so najboljšo predstavo prikazali v končnici tretje četrtine, ki so jo dobili z 22:16, v začetku zadnje pa so se približali na osem točk (63:71). Izbranci gostujočega trenerja Dejana Jakare so v prelomnih trenutkih dvoboja znova strnili vrste in dosegli pričakovano zmago.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Miha Cerkvenik z 22 in Jakob Čebašek s 14 točkami. V domači je Alen Malovčić dosegel 21 točk in 11 skokov, Frane Antić pa je dodal 13 točk.

Izjava po tekmi:

Jan Špan, igralec Krke: »Pričakovano težka tekma v nedeljskem večeru. Zadovoljni smo z zmago. Hvala nasprotniku za korektno borbo.«

Krkaši imajo po prvi tretjini prvenstva osem zmag in poraz, že v sredo, 4. 12., pa bodo gostovali v Podčetrtku pri Termah Olimia, s katerimi so na začetku lige zabeležili edini poraz.

* Izidi, 9. krog:

- sobota, 30. november:

Rogaška - Kansai Helios 81:90 (25:27, 43:42, 57:64)

Zlatorog Thermana Laško - Šentjur 91:80 (23:23, 42:42, 66:57)

LTH Castings - Ilirija 74:95 (13:27, 40:49, 55:69)

- nedelja, 1. december:

GGD Šenčur - Krka 72:86 (18:33, 39:55, 61:71)

- ponedeljek, 2. december:

17.30 Terme Olimia Podčetrtek - ECE Triglav Kranj

- lestvica:

1. Krka 9 8 1 794:624 17

2. Kansai Helios 9 8 1 713:595 17

3. Ilirija 9 6 3 752:691 15

4. Terme Olimia Podčetrtek 8 6 2 616:599 14

5. Šentjur 9 5 4 664:713 14

6. Rogaška 9 3 6 681:719 12

7. ECE Triglav Kranj 8 3 5 581:611 11

8. GGD Šenčur 9 2 7 654:720 11

9. Zlatorog Thermana Laško 9 2 7 676:750 11

10. LTH Castings 9 1 8 630:739 10

Zvočni zapisi Jan Špan Jan Špan

‹ nazaj