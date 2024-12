šport

Novomeški odbojkarji so se po zaspanem začetku prebudili

1.12.2024 | 09:00 | R. N.

Novo mesto - Čeprav zaradi zdravstvenih težav niso nastopili v najmočnejši zasedbi, so se odbojkarji Krke na gostovanju na Koroškem razveselili tretje zaporedne zmage v državnem prvenstvu. Domači Fužinar Sij Metal Ravne so premagali s 3:1, (-21, 19, 19, 24) in na lestvici zadržali tretje mesto.

Novomeščani so včeraj vknjižili sedmo prvenstveno zmago. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novomeščani so igrali brez kapetana Martina Kosmine, prva dva niza pa je počival tudi korektor Miha Bregar. Namesto njiju sta priložnost dobila Toni Travnik in Jure Glamočanin, ki sta izkoristila svojo priložnost. Novomeščani so sicer izgubili uvodni niz, a v nadaljevanju strnili svoje vrste.

»Danes smo igrali proti ekipi Fužinarja, ki trenutno zaseda zadnje mesto v ligi. V tekmo smo vstopili zelo zaspano in to je bil tudi razlog, da smo izgubili prvi niz. Nato smo se zbudili iz nekakšnega krča in odigrali zelo disciplinirano v napadu ter v obrambi. Dobili smo drugi niz, v enakem ritmu pa nadaljevali tudi v tretjem. V četrtem nizu smo naredili nekaj napak preveč, domačini so se razigrali in razleteli po igrišču ter v končnico prišli z lepo prednostjo. Na koncu smo se zbrali ter z dobro igro v bloku in obrambi obrnili potek srečanja v našo korist,« je povedal korektor Krke Jure Glamočanin.

Novomeščani bodo prihodnji teden doma gostili Panvito Pomgrad, ki zaseda predzadnje mesto.

Sportklub 1A. DOL, 11. krog:

Fužinar Sij Metal - Krka 1:3 (21, -19, -19, -24)

Panvita Pomgrad - ACH Volley 0:3 (-12, -16, -17)

Merkur Triglav Kranj - Calcit Volley 0:3 (-21, -19, -22)

i-Vent Maribor - Alpacem Kanal 0:3 (-22, -22, -25)

Lestvica:

1. ACH Volley 11 11 0 33:0 33

2. Alpacem Kanal 11 9 2 27:14 24

3. Krka 11 7 4 22:19 19

4. Calcit Volley 11 5 6 20:19 17

5. Merkur Triglav 11 5 6 18:21 16

6. i-Vent Maribor 11 5 6 19:21 15

7. Panvita Pomgrad 11 1 10 10:30 5

8. Fužinar Sij Metal 11 1 10 7:29 3

