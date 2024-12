dolenjska

Po novem enajst svetnikov in šest volilnih enot

1.12.2024 | 10:00 | M. Ž.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na nedavni zadnji seji v drugi obravnavi potrdili odlok o določitvi volilnih enot (VE) za volitve članov občinskega sveta in župana, ki prinaša zelo pomembni spremembi.

Po naslednjih rednih lokalnih volitvah bo v mirnopeškem občinskem svetu enajst svetnikov.

Število volilnih enot se je s pet povečalo na šest in svetnikov z deset na enajst, pri tem pa so še vedno ohranili večinski volilni sistem. Po tem odloku bodo občani tako volili na prvih rednih lokalnih volitvah, razpisanih po uveljavitvi tega odloka. Predlog odloka je bil po sprejetju na oktobrski seji od 17. do vključno 31. oktobra v javni obravnavi in, kot je povedal župan Andrej Kastelic, v tem času niso dobili nobenih pripomb ali predlogov.

Po novem prva volilna enota (1. VE) obsega ulico Vihre in Rožno ulico v Mirni Peči, Ivanjo vas, Rogovilo, Gorenji in Dolenji Podboršt ter Golobinjek; 2. VE Vrhpeč, Jelše, Biško vas ter ulice Trg, Prisojna pot in Postaja v Mirni Peči; 3. VE Globočdol, Selo pri Zagorici, Mali Kal, Orkljevec, Veliki Kal, ulici Marof in Na hrib v Mirni Peči ter Češence, 4. VE Poljane pri Mirni Peči, Dolenjo vas pri Mirni Peči, Hrastje, Čemše, Šentjurij na Dolenjskem in Hmeljčič; 5. VE Jablan, Vrhovo pri Mirni Peči, Goriško vas, Malensko vas, Mali Vrh in Šrango; 6. VE pa Jordankal, Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol ter Grč Vrh. Od prve do pete volilne enote se bo volilo po dva svetnika, v šesti pa enega.

‹ nazaj