posavje

Dobrodelni koncert in sejem

30.11.2024 | 11:00 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je včeraj pripravila tradicionalni dobrodelni koncert in sejem.

Na prireditvi z naslovom Ujemi ritem so pred polno šolsko telovadnico nastopili pevci šolskega otroškega in mladinskega zbora ter posebej učenci s svojimi sorodniki. Zbor in te pevsko instrumentalne zasedbe so tako pripravili kar štirinajst glasbenih točk.

Na prireditvi z naslovom Ujemi ritem se je ravnateljica Melita Skušek pustila učencem ujeti v njihov ritem hudomušnosti in igrivosti.

V sproščenem ozračju prireditve je zbrane nagovorila ravnateljica Melita Skušek. »Čeprav mnogi trdijo, da je da je v življenju samo trideset odstotkov lepega, večinoma slabega, sem prepričana, da vsi, ki smo danes zbrani tukaj, menimo, da je življenje lepo, da nam je vsak dan znova pripravljeno ponuditi obilo lekcij o hvaležnosti, ljubezni, pogumu, sočutju, prijaznosti, medsebojnem spoštovanju. To so naše življenjske ure, med katerimi se učimo, kako v tem svetu biti dober, pošten, kako se veseliti in se zjokati, na rami svojega bližnjega. Več ko ns bo uspelo ujeti ta neizprosni ritem življenja z vsemi pozitivnimi danostmi, več miru, spoštovanja in razumevanja bo v nas, v naši bližini in v nemirnem svetu.

Pogosto slišimo, da življenje ni pravljica. Pa vendar se zdijo dnevi, kot je današnji, prav pravljično kičasti, saj smo dobrodelnemu sejmu dodali še čudovit glasbeni dogodek,« je rekla ravnateljica.

Po njenih besedah šola že dvajset let pred vstopom v adventni čas prireja dobrodelni sejem in koncert, katerega izkupiček gre v šolski sklad. »Lani smo s koncertom in sejmom zbrali več kot 4.400 evrov. Starši vrtca in šole ste dodatno prispevali 2.300 evrov. Prostovoljnih prispevkov skupaj z donacijami pa se je v šolski sklad nabralo skoraj 8.000 evrov,« je povedala ravnateljica.

Otroški pevski zbor.

Kostanjeviški župan Robert Zagorc je dejal, da je ponosen, da imajo v tej osnovni šoli toliko talentov. Ob čestitki nastopajočim in se je zahvalil tudi obiskovalcem prireditve, da podpirajo take dogodke. Župan je zbrane povabil na današnji prižig prazničnih lučk v Kostanjevici na Krki.

Z množično udeležbo na prireditvi so obiskovalci sporočali, da je šolski dogodek tudi iskreno njihov krajevni dogodek.

Po koncertu so se iz šolske telovadnice preselili na šolsko dvorišče na sejem: Za sejem so pripravili pecivo in okraske učiteljice, vzgojiteljice, kuharice in ostalo šolsko osebje ter prostovoljke. Naredili so enainštirideset različnih vrst peciva in tako se je dobrot nabralo skupaj okrog 130 kilogramov.

‹ nazaj