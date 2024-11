šport

Razigrana Krka na kolena spravila Mornar

30.11.2024 | 08:00 | STA/ R. N.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 10. krogu lige ABA v Novem mestu premagali Mornar s 103:90 (25:15, 56:35, 81:69). S tem so prekinili niz štirih porazov in vknjižili tretjo zmago. Novomeščani so večino dela opravili v prvem polčasu, ko se je za trenutek zdelo, da bodo zadnjeuvrščene Črnogorce povsem nadigrali, saj so ga dobili z 21 točkami razlike. Odlično so metali za tri točke, v prvem delu so jih zadeli kar deset.

Kapetan Jan Špan je dosegel 17 točk, zadel je tudi tri trojke. (Foto: Drago Perko/KK Krka)

Na začetku drugega dela so prednost povečali na 23 točk, malokdo v dvorani je menil, da bi bil lahko Mornar še nevaren, toda gostje se niso dali. Na začetku zadnje četrtine so se približali na osem točk zaostanka, tako da je bila tekma še povsem odprta. Toda domači preobrata vendarle niso dopustili, z zanesljivo igro v napadu so vzdrževali prednost in na koncu prepričljivo zmagali.

Tayler Persons je bil z 19 točkami najučinkovitejši v novomeški vrsti, Jan Špan jih je prispeval 17, zadel je tudi tri trojke, solidno predstavo je s 14 točkami pokazal Brady Skeens. Pri gostih je 25 točk dosegel Branden Jenkins.

»Čestitam igralcem za fenomenalno zmago. Prvi polčas je bil naš najboljši v tej sezoni. Kot sem povedal v garderobi, je težko odigrati tako dober polčas ob vložku, ki ga je tekma prinašala. Zadevali smo brez pritiska trojke, jih dali deset v prvem polčasu in zato kapa dol. Vedeli smo, da bodo v drugem polčasu zamenjali obrambo, ki ne odgovarja nobeni ekipi, sploh tem, ki smo po rankingu bolj spodaj. Dobro smo se izvlekli iz tega, zadeli mete, ki jih na prejšnjih tekmah nismo, in zasluženo zmagali. Pohvalil bi čudovito vzdušje v dvorani. Želim si, da publika tako ob porazih kot ob zmagah začuti, da se borimo ne samo za ekipo, ampak tudi za to, da nas nekdo pride gledat. Jasno nam je, da smo od tega odvisni vsi, da nam podpora navijačev veliko pomeni. Danes nam je definitivno dala zalet, ko smo ga najbolj rabili. Vabim jih že na naslednjo tekmo, tudi v goste v Šenčur,« je dejal trener Krke Dejan Jakara.

V naslednjem krogu bo Krka gostovala pri Budućnosti v Podgorici.

Liga ABA, 10. krog:

Krka - Mornar 103:90 (25:15, 56:35, 81:69)

FMP - Dubaj 86:84

- sobota, 30. november:

17.00 Borac - Cedevita Olimpija

19.00 Igokea - Študentski centar

19.00 Partizan - Split

- nedelja, 1. december:

19.00 Spartak - Crvena zvezda

- ponedeljek, 2. december:

17.00 Budućnost - Cibona

19.00 Zadar - Mega

Lestvica:

1. Partizan Mozzart Bet990 18

2. Dubai Basketball1073 17

3. Budućnost VOLI972 16

4. Crvena zvezda Meridianbet972 16

5. Spartak Office Shoes963 15

6. FMP Soccerbet1055 15

7. Igokea m:tel954 14

8. SC Derby945 13

9. Mega MIS945 13

10. Split945 13

11. Zadar945 13

12. Krka1037 13

13. Cedevita Olimpija936 12

14. Borac Mozzart936 12

15. Cibona927 11

16. Mornar-Barsko zlato1019 11

