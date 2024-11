družabno

Čaroben Vrh nad Paho

29.11.2024 | 13:40 | Renata Mikec

Domačija Aleša Goleša na Vrhu pri Pahi že vrsto let konec novembra zasveti daleč naokrog. Tudi letos v tej pravljični deželi ne bo nič drugače, le še bolj bogata, premišljeno postavljena in še bolj svetleča bo, s številnimi novostmi. Aleš to počne za svojo dušo, čarobnost pa vsakič znova privabi tudi številne obiskovalce, ki si želijo biti del prijetnega decembrskega vzdušja. Svetloba nešteto lučk namreč sega daleč v dolino. Vsako leto je deželica bogatejša za nekaj tisoč lučk in tudi letos ne bo nič drugače. Novih bo kar 200 tisoč, kar pomeni, da bo skupno zagorelo skoraj milijon in pol lučk različnih barv in motivov. Od januarja, ko je Aleš ugasnil lanskoletno pravljično deželo, je lučke hranil v številnih škatlah, ki so napolnile štiri sobe, skozi leto pa je dokupil še kopico novih. Tudi o postavitvah in novostih je razmišljal vse leto, domačijo pa je v družbi zeta Matica začel krasiti že oktobra, vsak dan od pet do deset ur. Danes, v petek, 29. novembra, bo čarobna pravljica na Vrhu pri Pahi nad Otočcem oživela, uraden prižig lučk bo ob 18. uri. Tako bo tudi med tednom vsak dan od 17. do 21. ure, med vikendi pa vse dokler bodo obiskovalci. Aleš bo tudi letos poskrbel za veselje še zlasti najmlajših, ki v spremstvu staršev ali starih staršev tako radi obiščejo pravljično deželico na Vrhu pri Pahi. Pohvalno je, da so del tega veselja tudi okoliške domačije, saj so tudi sovaščani okrasili okolico in dvorišča svojih hiš.

‹ nazaj