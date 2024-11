posavje

FOTO: Sto sedemdeset let znanja, vrednot in povezanosti

29.11.2024 | 12:40 | D. Stanković

Podbočje - V telovadnici Osnovne šole (OŠ) Podbočje so včeraj popoldne slovesno obeležili 170 let šolstva v kraju. Podboško šolo letos obiskuje 184 učencev, vrtec Levček pa okoli sto malčkov.

Začetki šolstva v Podbočju segajo v leto 1854, ko je tamkajšnje otroke začel poučevati prvi redni poklicni učitelj Karel Krištof. Pred tem so branja, pisanja in računanja, ob verouku, poučevali župniki. Prva šola v Podbočju je bila zgrajena leta 1860, a so zaradi prostorske stiske v naslednjih desetletjih odprli še šoli v Črneči in Bušeči vasi. Leta 1900 je bila zgrajena nova, trirazredna šola, ki se je leta 1929 razširila v štirirazrednico. Med drugo svetovno vojno je bila šola požgana, pouk pa je občasno potekal v dveh učilnicah stare šole, vse do leta 1948, ko je bila podboška šola obnovljena.

Leta 1980 se je začela gradnja nove šole (gradili so jo s samoprispevkom), v nove šolske klopi pa so učenci sedli dve leti kasneje. Šolo so takrat poimenovali po Gorjanskem bataljonu. Od takrat v Podbočju deluje tudi vrtec Levček. Po osamosvojitvi Slovenije (1991) se je šola preimenovala v Osnovno šolo Podbočje. V naslednjih letih so šolo za potrebe devetletke prenovili in dogradili.

Ravnateljica OŠ Podbočje Mojca Bregar Goričar.

»Prisotnost šole je pogosto ključen dejavnik pri odločitvah družin, da ostanejo v kraju, obenem pa izboljšuje kakovost življenja v kraju in ga naredi privlačnejšega za priselitev. Šolstvo tako predstavlja ključni steber za ohranjanje in razvoj tako lokalnih skupnosti kot celotne širše družbe,« je poudarila ravnateljica Mojca Bregar Goričar ter se ob tem zahvalila vsem dosedanjim in sedanjim učiteljem in drugim delavcem šole za njihovo srčnost in predanost ter učencem in staršem.

Župan Janez Kerin pa je poudaril, da je šola srce vsake skupnosti. »Sploh v manjših krajih ima šola še posebej pomembno vlogo. Je prostor, kjer se mladi srečujejo, kjer se ohranja kulturna dediščina in kjer se skupnost povezuje. Šola krepi vezi med generacijami,« je dejal.

Za prijeten kulturni program, prepreden z glasbo in petjem, so skupaj z učitelji in vzgojitelji poskrbeli učenci in vrtčevski otroci, po koncu prireditve pa starše, ki so dodobra napolnili šolsko telovadnico, povabili še na praznični bazar.

‹ nazaj