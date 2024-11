gospodarstvo

Božičnice - kje so najvišje?

29.11.2024 | 10:15 | M. K.

Bliža se konec leta, ko številna slovenska podjetja zaposlene nagradijo za uspešnost. Pri nekaterih so na portalu Svet24 preverili, za katero vrsto nagrade – za poslovno oziroma delovno uspešnost, božičnico ali 13. plačo – so se letos odločili in kolikšna bo višina izplačila. Je med njimi denimo tudi novomeška Krka?

V večini podjetij s konkretnimi številkami še niso postregli. Izmed vseh, na katera so se obrnili, bodo najvišje – sicer variabilne – nagrade izplačali v tehnološkem podjetju Datalab. V povprečju bodo znašale 4.900 evrov na zaposlenega.

Nagrado za poslovno uspešnost bodo prejeli tudi zaposleni v Lumarju, Gorenju, Hoferju, Lidlu, Sparu ...

V Engrotušu, ki upravlja trgovine Tuš, odločitve glede izplačila božičnice še niso sprejeli. Iz Mercatorja in Eurospina na vprašanja (še) niso odgovorili.

Nekatera podjetja so odločitev, da bodo nagradila zaposlene, že sprejela, niso pa še določila višine nagrade - v Elesu, Petrolu, Talumu ...

Božičnico bosta izplačala tudi dva farmacevta, Lek in Krka. Uprava podjetja s sedežem v Novem mestu o višini še ni odločala (lani je znašala dobrih 2.174,70 evrov bruto).

Podrobneje na Svet24, kjer boste med drugim izvedeli še, da božičnice ali drugih oblik nagrajevanja ob koncu leta ne poznajo zaposleni v javnem sektorju.

