gospodarstvo

Žrtev racionalizacije tudi belokranjski obrat

29.11.2024 | 11:30 | STA; M. K.

Zreče/Stari trg ob Kolpi - Zreška skupina Unior je v devetih mesecih letos dosegla skoraj 220 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je malenkost manj kot v enakem obdobju lani. To obdobje so zaključili s 400.000 evrov čiste izgube, medtem ko so lani v tem času beležili 6,3 milijona evrov čistega dobička, je skupina objavila na spletni strani Ljubljanske borze. V sklopu varčevalnih in optimizacijskih ukrepov so se med drugim, kot smo poročali, odločili zapreti obrat v Starem trgu ob Kolpi.

Unior v Starem trgu ob Kolpi (Foto: arhiv DL; M. G.)

Na ravni družbe so v devetih mesecih ustvarili dobrih 148 milijonov evrov prihodkov, kar je za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju leto prej. Do konca septembra so beležili 7,1 milijona evrov čiste izgube, medtem ko so še lani ustvarili pol milijona evrov čistega dobička, so danes še sporočili iz Uniorja.

Razlogi za slabše rezultate so po njihovem predvsem v manjšem obsegu poslovanja v dejavnostih proizvodnje ročnega orodja in strojegradnje ter višji stroški dela in financiranja.

Kot so poudarili, na poslovanje skupine, predvsem pa na družbo Unior, negativno vplivajo slabše razmere v avtomobilski industriji. Kljub temu so imeli v skupini v treh četrtletjih dobro stanje naročil v njihovi največji dejavnosti, proizvodnji odkovkov, kjer sta prodaja in fizični obseg proizvodnje presegla doseženo v enakem lanskem obdobju.

V dejavnosti proizvodnje ročnega orodja, ki se od druge polovice preteklega leta sooča z znatnim padcem naročil, se povpraševanje na tržišču v tretjem četrtletju letos ni okrepilo, kot so pričakovali, zato prodaja in proizvodnja zaostajata za doseženim leto prej.

Težave evropske avtomobilske industrije se najbolj izrazito kažejo v dejavnosti strojegradnje, saj kupci zaradi prenizke zasedenosti svojih zmogljivosti zaustavljajo in odpovedujejo naročila v nove proizvodne zmogljivosti, ki jih s svojimi projekti ponuja strojegradnja.

V dejavnosti proizvodnje orodij za stroje beležijo dobro stanje naročil, kar se odraža tudi v znatnem povečanju obsega prodaje, uspešno pa posluje tudi turistična dejavnost skupine, ki je dosegla povečanje prodaje in števila nočitev glede na primerljivo obdobje lanskega leta, so še dodali v Uniorju.

Zaradi zaostrenih razmer na trgu in slabih rezultatov tekočega poslovanja so bili prisiljeni sprejeti vrsto nujnih varčevalnih in optimizacijskih ukrepov, pripravili pa so tudi izhodišča za poslovno in finančno prestrukturiranje družbe.

Kot pojasnjujejo, so med prvimi ukrepi za izboljšanje poslovanja organizacijske spremembe in različni varčevalni ukrepi na več področjih poslovanja, optimizacija števila zaposlenih, robotizacija in optimizacija delovnih procesov ter obvladovanje stroškov in zalog. Na vsa področja bodo uvedli bodo vitke metode poslovanja, zato so se v programu ročnega orodja odločili zapreti obrat v Starem trgu ob Kolpi in del proizvodnje ročnega orodja iz obrata v Lenartu preseliti v Zreče.

Ob tem so znova zagotovili, da bo zmanjševanje števila zaposlenih potekalo z največjo mero socialne občutljivosti.

‹ nazaj