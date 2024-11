kultura

Sklad Eurimages bo podprl tudi Kozoletov film

29.11.2024 | 08:40 | STA; M. K.

Filmski sklad Eurimages je objavil rezultate tretjega ocenjevalnega zasedanja v letu 2024. Med filmi, ki jih bo finančno podprl, sta tudi dve slovenski večinski koprodukciji - 20 metrov krškega režiserja Damjana Kozoleta ter Čista in zakopana režiserja Martina Turka. Prvi bo prejel 275.000, drugi pa 150.000 evrov finančne podpore.

Film krškega rojaka Damjana Kozoleta so že začeli snemati v Piranu. (Foto: Urša Premik)

Na podlagi predlogov komisij, v katere so vključeni neodvisni področni strokovnjaki, je izvršni odbor sklada odločil, da bo podprl koprodukcije 24 celovečernih filmov, vključno s štirimi dokumentarnimi filmi in enim animiranim filmom, v skupnem znesku 6,78 milijona evra. Od 24 podprtih koprodukcijskih projektov jih bodo 16 režirale ali sorežirale ženske. To predstavlja 76,39 odstotkov vseh dodeljenih sredstev, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Kozoletov celovečerni igrani film 20 metrov, ki so ga že začeli snemati v Piranu, bo koprodukcija med Slovenijo in Srbijo, Turkov celovečerni igrani film z delovnim naslovom Čista in zakopana pa koprodukcija med Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Zgodbo prvega je navdihnil roman Zločin in kazen Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, drugi bo odstrl teme družine, spomina in identitete. Za oba je že padla prva klapa.

Evropski filmski sklad Eurimages finančno podpira koprodukcije, distribucijo in prikazovanje evropskih igranih in dokumentarnih filmov. Od ustanovitve leta 1988 je podprl 2519 koprodukcij v skupnem znesku okoli 716 milijonov evrov. Slovenija je članica od leta 2001.

