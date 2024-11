družabno

Družina drži skupaj

29.11.2024 | 10:30 | Lidija Markelj

Kolikokrat smo že slišali, zakaj so prav družinska podjetja med uspešnejšimi in znajo dobro krmariti mimo vseh čeri, ki jih prinaša negotova podjetniška pot. Člani družine vselej delujejo povezano in zavezano skupnim ciljem, držijo skupaj in vztrajajo, tudi kadar pridejo težje situacije. Uspešno podjetniško zgodbo že dlje časa pišejo tudi Povšetovi iz Boštanja v sevniški občini. V delo podjetja so vpeti vsi – mama Darinka, oče Franc ter oba sinova, Uroš in Jernej, ki so jima starši pred leti predali podjetje. Oba sta direktorja in pri svojem delu uspešna. Njihovo podjetje, Gradnje iz Boštanja, veliko gradi. Med drugim imajo v lasti tudi dve betonarni – v Boštanju in Dobruški vasi. Veliko delajo tudi na dolenjskem koncu in ob eni takšnih priložnosti smo vse tri Povšetove možakarje – očeta Franca (na fotografiji desno) ter sinova Uroša in Jerneja – ujeli v naš objektiv. Nedavno so namreč podpisali pogodbo za prenovo komunalne infrastrukture v Šmarjeti. Zagotavljajo, da bodo posel opravili dobro in v roku, kar je na trgu gradbeništva še kako pomembno.

